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Манданда считает, что кризис в «Марселе» — не оправдание действиям фанатов

30 января 2021, 23:12
Стив Манданда. Фото Ligue 1.
Стив Манданда. Фото Ligue 1.
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Голкипер «Марселя» Стив Манданда заявил, что не поддерживает нападение фанатов на базу клуба.

«Я выступаю за «Марсель» 13 лет, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — Я знаю все об этом клубе. Знаю, какую любовь и какое разочарование он может вызывать. Но сегодняшние события огорчают меня. Это недопустимо. Кризис в спорте не может быть оправданием такой волны насилия. Пришло время успокоится».

Сегодняшний инцидент привел к отмене матча «Марселя» с «Ренном» в чемпионате Франции. Игра должна была начаться в 23.00 по московскому времени.

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