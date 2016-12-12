Манчини может сменить Эмери у руля "ПСЖ"?

Роберто Манчини может возглавить "ПСЖ", утверждает Le Parisien. По информации источника, итальянский специалист может сменить на посту главного тренера клуба Унаи Эмери по ходу сезона, руководство парижан недовольно работой испанского специалиста.

Эмери возглавил "ПСЖ" перед началом нынешнего сезона. После 17 туров чемпионата Франции действующий чемпион занимает в турнирной таблице третье место, отставая от лидирующей "Ниццы" на четыре очка. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе.