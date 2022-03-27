Манчини может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини интересен «ПСЖ», сообщает в Twitter журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.

По данным источника, руководство парижан не смущает тот факт, что сборная Италии под руководством Манчини не попала на ЧМ-2022, проиграв в стыковом матче Северной Македонии (1:0)

По окончании сезона 56-летний специалист может сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера, так как тот может уйти в «МЮ».