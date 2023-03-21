«Манчестер Юнайтед» летом может подписать защитника «Монако» Дисаси

Защитник «Монако» Аксель Дисаси может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Footmercato.

Представители манкунианцев встретились с агентами 25-летнего француза несколько недель назад, чтобы обсудить потенциальный летний трансфер. Сделка может обойтись «МЮ» в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Дисаси провел 39 матчей за монегасков во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.