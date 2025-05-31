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31 мая 2025, 08:47

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» интересуются вратарем Шевалье из «Лилля»

Сергей Разин
корреспондент

Вратарь «Лилля» Люка Шевалье может продолжить карьеру в Англии, сообщает Caughtoffside.

По сведениям источника, на 23-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Также сообщалось, что гоклипером интересуется «Барселона» и «ПСЖ».

В минувшем сезоне Шевалье провел 48 матчей и пропустил 53 гола, сыграв 13 раз на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 30 миллионов евро.

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Люка Шевалье
ФК Астон Вилла
ФК Лилль
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
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