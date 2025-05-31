«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» интересуются вратарем Шевалье из «Лилля»
Вратарь «Лилля» Люка Шевалье может продолжить карьеру в Англии, сообщает Caughtoffside.
По сведениям источника, на 23-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Также сообщалось, что гоклипером интересуется «Барселона» и «ПСЖ».
В минувшем сезоне Шевалье провел 48 матчей и пропустил 53 гола, сыграв 13 раз на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 30 миллионов евро.
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