Мама Мбаппе хочет, чтобы ее сын получал в «Реале» процент от продажи футболок

Мама Мбаппе хочет, чтобы сын в случае перехода в «Реал» получал процент от продажи футболок

Файзу Ламари, мама нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе хочет, чтобы ее сын в случае перехода в «Реал» получал процент от продажи футболок, сообщает Marca 22 февраля.

По информации источника, мама Мбаппе хочет, чтобы значительный процент от продажи футболок достался ее сыну в качестве дополнения к основной зарплате.

Ранее сообщалось, что мама нападающего рекомендовала сыну остаться в парижском клубе.

В нынешнем сезоне 23-летний француз забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.