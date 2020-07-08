Маланг Сарр покинул «Ниццу» свободным агентом. Им интересуется «Интер»
8 июля 2020, 15:40
«Ницца» объявила об уходе защитника Маланга Сарра на правах свободного агента.
21-летний француз не стал продлевать контракт с клубом и вышел на рынок свободных агентов. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что защитником интересуется «Интер».
Сарр — воспитанник «Ниццы», в сезоне-2019/20 провел 20 матчей за команду, на его счету 1 гол.
At the end of his contract, Malang Sarr is leaving OGC Nice. From the city and having grown up with the club, he departs with a classy message for all the Ni?ois!— OGC Nice ???? (@ogcnice_eng) July 8, 2020
?Go well Malang ! pic.twitter.com/SWMg67EfUd
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