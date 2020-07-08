Маланг Сарр покинул «Ниццу» свободным агентом. Им интересуется «Интер»

«Ницца» объявила об уходе защитника Маланга Сарра на правах свободного агента.

21-летний француз не стал продлевать контракт с клубом и вышел на рынок свободных агентов. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что защитником интересуется «Интер».

Сарр — воспитанник «Ниццы», в сезоне-2019/20 провел 20 матчей за команду, на его счету 1 гол.