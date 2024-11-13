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Сегодня, 16:06

Малафеев об игре Сафонова за «ПСЖ»: «У Матвея есть все, чтобы пробиться в основу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев в комментарии для «СЭ» высказался о борьбе Матвея Сафонова за место основного голкипера «ПСЖ».

«Матвей, безусловно, шагнул в серьезный клуб с амбициями на международной арене. Это большой вызов для любого игрока, и для Сафонова — тем более. В «ПСЖ» он будет конкурировать с Доннаруммой, и это, безусловно, стимул для роста. Матвей — это вратарь с огромным потенциалом, и если он адаптируется к уровню игры в таком топ-клубе, то его будущее будет весьма многообещающим. Я думаю, ему нужно просто сохранять спокойствие и продолжать работать, потому что, в конце концов, для вратаря важно быть на высоте не только в отдельных матчах, но и в постоянной стабильности. У Матвея есть все, чтобы пробиться в основу и доказать свою состоятельность на самом высоком уровне», — сказал Малафеев «СЭ».

25-летний Сафонов с лета выступает за «ПСЖ». Российский голкипер провел за парижан 4 матча во всех турнирах, пропустил 2 мяча и дважды отыграл на ноль.

Вячеслав Малафеев
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 33-10 29
2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 11 4 1 6 14-19 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
18
 Монпелье 11 2 1 8 11-31 7
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33 тур
34 тур
22.11 21:00
Монако – Брест
 - : -
22.11 23:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
23.11 19:00
Ланс – Марсель
 - : -
23.11 21:00
Сент-Этьен – Монпелье
 - : -
23.11 23:00
Реймс – Лион
 - : -
24.11 17:00
Лилль – Ренн
 - : -
24.11 19:00
Осер – Анже
 - : -
24.11 19:00
Нант – Гавр
 - : -
24.11 22:45
Ницца – Страсбур
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Жонатан Давид

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Лилль

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П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

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ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

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И К Ж
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Стефан Дзодич

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 3 1 2
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