Малафеев об игре Сафонова за «ПСЖ»: «У Матвея есть все, чтобы пробиться в основу»

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев в комментарии для «СЭ» высказался о борьбе Матвея Сафонова за место основного голкипера «ПСЖ».

«Матвей, безусловно, шагнул в серьезный клуб с амбициями на международной арене. Это большой вызов для любого игрока, и для Сафонова — тем более. В «ПСЖ» он будет конкурировать с Доннаруммой, и это, безусловно, стимул для роста. Матвей — это вратарь с огромным потенциалом, и если он адаптируется к уровню игры в таком топ-клубе, то его будущее будет весьма многообещающим. Я думаю, ему нужно просто сохранять спокойствие и продолжать работать, потому что, в конце концов, для вратаря важно быть на высоте не только в отдельных матчах, но и в постоянной стабильности. У Матвея есть все, чтобы пробиться в основу и доказать свою состоятельность на самом высоком уровне», — сказал Малафеев «СЭ».

25-летний Сафонов с лета выступает за «ПСЖ». Российский голкипер провел за парижан 4 матча во всех турнирах, пропустил 2 мяча и дважды отыграл на ноль.