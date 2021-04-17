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Макелеле может возглавить «Анже»

03:24
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Руководство «Анже» продолжает поиски нового главного тренера. Несколько недель назад Стефан Мулен сообщил, что покинет команду летом. По информации Canal+, клуб заинтересован в приглашении экс-полузащитника сборной Франции Клода Макелеле.

В 2011 году Макелеле начал тренерскую карьеру, работал в «ПСЖ», «Монако», «Суонси» и «Челси», а также возглавлял «Бастию» и бельгийский «Эйпен».

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