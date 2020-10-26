Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опроверг сообщения о том, что он принял решение приостановить выступление за сборную Франции. Ранее газета The Sun опубликовала информацию, что француз решил не выступать за национальную команду после высказываний президента страны Эммануэля Макрона об исламе.

Макрон высказался о мусульманстве после того, как в стране произошло убийство учителя Самуэля Пати на религиозной почве.

«Ложные новости», — написал Погба в Instagram.

Погба о слухах об уходе из сборной Франции pic.twitter.com/WQ2gVHWIIM — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) October 26, 2020

За национальную команду Погба играет с 2013 года, он взял со сборной серебро домашнего чемпионата Европы и золото чемпионата мира в России.