05:04 | ФУТБОЛ — Франция

Люсьен Фавр: "В целом "Ницца" довольна результатом матча с "ПСЖ"

0
0
0

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после ничьей с "ПСЖ" (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Франции подчеркнул, что в целом команда довольна результатом встречи. Благодаря набранному очку "Ницца" по итогам 17 туров сохранила единоличное лидерство в турнирной таблице.

– Мы немного расстроены, – приводит goal.com слова Фавра. – В целом мы довольны результатом. Мы хотели забить третий гол, мне обидно за первый гол "ПСЖ", который дал сопернику собраться с силами. С другой стороны, можно быть довольным тем, как мы играли при счете 2:2.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ