«Л'Юнион Сен-Жан» и «Монако» сыграют в Кубке Франции 22 декабря

«Л'Юнион Сен-Жан» и «Монако» сыграют в 1/32 финала Кубка Франции в воскресенье, 22 декабря. Матч в Тулузе (Франция) начнется в 16.45 по московскому времени и пройдет на стадионе «Тулуза».

В прямом эфире матч Кубка Фанции покажет телеканал «СТАРТ» (по подписке). Начало трансляции — в 16.35, за 10 минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Л'Юнион Сен-Жан» — «Монако» можно в матч-центре сайта «СЭ».

«Л'Юнион Сен-Жан» в прошлом сезоне-2023/24 остановился на отборочном этапе французского Кубка. «Монако» дошел до стадии 1/8 финала и уступил «Руану» (1:1, пенальти — 5:6). Российский полузащитник монегасков Александр Голов не сыграет в сегодняшнем матче по медицинским показаниям.