Любовница Икарди отправляла ему и другим игрокам сборной Аргентины интимные видео

Стали известны некоторые детали расставания форварда «ПСЖ» Мауро Икарди с супругой Вандой Нарой.

Ранее стало известно, что Икарди якобы планировал встречу со своей любовницей Чиной Суарес в Париже. Именно этот факт и заставил Ванду передумать. Футболист все отрицает и заявляет, что девушка сама его преследовала, напрашиваясь на встречу.

При этом, как сообщила актриса Янина Латорре, Чина Суарес отправляла Икарди интимные видео, на которых было снято, как она мастурбирует. Более того, как пишет аргентинское издание Clarin, такие же видео от нее получили еще четыре игрока сборной Аргентины. Из-за этого один из них расстался со своей девушкой. Их фамилии Латорре не назвала, однако указано, что трое из них выступают в Европе.

При этом указано, что были слухи о связи Суарес и игрока «Атлетико» Родриго Де Пауля. Он все отрицает и заявляет, что не знаком с Чиной и никогда ее не видел.

Ранее Ванда объявила, что они с мужем были на грани развода, но все же помирились. Об этом она написала в своем Instagram и опубликовала совместное фото. Теперь же все сообщения о примирении, как и совместные фотографии, удалены.