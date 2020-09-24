«Люблю добавлять в еду самурайский соус». Рами рассказал, зачем вспомнил о расистских оскорблениях спустя 10 лет

Бывший защитник «Сочи» Адиль Рами, подписавший недавно контракт с «Боавиштой», перепутал клуб, когда написал в Instagram о том, что 10 лет назад подвергся расистским оскорблениям. Француз, выступавший тогда за «Лилль», имел ввиду матч против «Ниццы», а не «Mарселя», как написал во вторник.

«Я нашел матч, о котором идет речь, он был против «Ниццы», извините. Теперь вы можете легко найти эти моменты. Я виню не клуб, а одного или нескольких плохих парней. которые заслуживают осуждения. Люди готовы выйти за рамки приличия, чтобы запугать вас, вызвать раздражение или сделать слабее. Зачем говорить об этом сейчас? Я люблю добавлять в свои блюда самурайский соус», — написал Рами.

Finalement, Adil Rami s'est tromp? hier et parlait d'un autre club ! https://t.co/aH6FiqzzKY pic.twitter.com/Xzk1rghN0D — BeFoot (@_BeFoot) September 23, 2020

Напомним, недавно в чемпионате Франции разгорелся скандал. Нападающий «ПСЖ» Неймар утверждает, что защитник «Марселя» Альваро Гонсалес оскорбил его на расовой почве. Однако во время расследования стало известно, что сам бразилец оскорблял японского защитника провансальцев Хироки Сакаи.