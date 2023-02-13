Ляказетт пропустит ближайшие матчи «Лиона»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт не сможет помочь своей команде в ближайшее время, сообщает RMC Sport.

По информации издания, форвард получил травму бедра и пропустит не менее двух недель.

В текущем сезоне 31-летний француз провел за «Лион» 26 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.

Его команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 35 очков за 23 матча.