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Сегодня, 15:53

Ляказетт пропустит ближайшие матчи «Лиона»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт не сможет помочь своей команде в ближайшее время, сообщает RMC Sport.

По информации издания, форвард получил травму бедра и пропустит не менее двух недель.

В текущем сезоне 31-летний француз провел за «Лион» 26 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.

Его команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 35 очков за 23 матча.

Александр Ляказетт
Футбол
ФК Лион
0
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 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
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 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
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 Лион 23 10 5 8 35-25 35
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 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
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 Нант 23 6 10 7 24-26 28
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 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
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 Брест 23 4 8 11 24-38 20
16
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
19
 Осер 23 3 6 14 19-47 15
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 Анже 23 2 4 17 19-48 10
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17.02 23:00
Осер – Лион
 - : -
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Ницца – Реймс
 - : -
18.02 23:00
Страсбур – Анже
 - : -
19.02 15:00
ПСЖ – Лилль
 - : -
19.02 17:00
Брест – Монако
 - : -
19.02 17:00
Лорьян – Аяччо
 - : -
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
19.02 17:00
Труа – Монпелье
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