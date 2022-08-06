Ляказетт — о матче с «Аяччо»: «Счастлив, что внес свой вклад в победу «Лиона»

Форвард «Лиона» Александр Ляказетт подвел итоги матча первого тура чемпионата Франции против «Аяччо» (2:1).

«Я счастлив, что внес свой вклад в победу команды. Гол есть гол, это замечательно. Мы провели хороший матч и нам удалось удержать счет до конца. Я пытался поддержать своих товарищей по команде на поле. Жалко было терять Антони Лопеша», — приводит слова Ляказетта официальный сайт клуба.

Ляказетт провел первый официальный матч за «Лион» после возвращения из «Арсенала». 31-летний француз отметился голом и результативной передачей. Также в матче против «Аяччо» красную карточку на 27-й минуте получил вратарь Антони Лопеш.

В следующем туре «Лион» 14 августа сыграет с «Лорьяном», «Аяччо» в этот же день примет «Ланс».