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Сегодня, 07:02

Ляказетт — о матче с «Аяччо»: «Счастлив, что внес свой вклад в победу «Лиона»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Лиона» Александр Ляказетт подвел итоги матча первого тура чемпионата Франции против «Аяччо» (2:1).

«Я счастлив, что внес свой вклад в победу команды. Гол есть гол, это замечательно. Мы провели хороший матч и нам удалось удержать счет до конца. Я пытался поддержать своих товарищей по команде на поле. Жалко было терять Антони Лопеша», — приводит слова Ляказетта официальный сайт клуба.

Ляказетт провел первый официальный матч за «Лион» после возвращения из «Арсенала». 31-летний француз отметился голом и результативной передачей. Также в матче против «Аяччо» красную карточку на 27-й минуте получил вратарь Антони Лопеш.

В следующем туре «Лион» 14 августа сыграет с «Лорьяном», «Аяччо» в этот же день примет «Ланс».

Александр Ляказетт
ФК Аяччо
ФК Лион
0
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«Лион» обыграл «Аяччо» в первом туре чемпионата Франции
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 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
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 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
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 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
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 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
12
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13
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 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
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 Брест 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Лион – Аяччо
 2 : 1
6.08 18:00
Страсбур – Монако
 - : -
6.08 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
7.08 14:00
Тулуза – Ницца
 - : -
7.08 16:00
Анже – Нант
 - : -
7.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
7.08 16:00
Лилль – Осер
 - : -
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 - : -
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Ренн – Лорьян
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Александр Ляказетт

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Тома Мангани

Тома Мангани

Аяччо

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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Антони Лопеш

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