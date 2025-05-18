Ляказетт преодолел отметку в 200 голов за «Лион» в последнем матче за команду

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт оформил дубль в игре с «Анже» (2:0) в 34-м туре французской лиги 1.

33-летний форвард реализовал пенальти на 55-й минуте и забил с игры на 72-й. В активе Ляказетта 201 гол в 391 матчах за «Лион». Ранее сообщалось, что француз покинет клуб в конце сезона.

Ляказетт является воспитанником «Лиона». В 2017 году он перешел в «Арсенал», а в 2022 году вернулся в команду.