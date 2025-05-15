Ляказетт покинет «Лион» в конце сезона

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт уйдет из команды по окончании сезона.

Об этом на пресс-конференции объявил главный тренер команды Паулу Фонсека. Контракт 33-летнего француза с клубом истекает летом.

Ляказетт является воспитанником «Лиона». В 2017 году он перешел в «Арсенал», а в 2022 году вернулся в команду. В общей сложности в активе форварда 390 матчей за «Лион», 199 голов и 55 результативных передач.

С командой Ляказетт в 2012 году стал победителем Кубка и Суперкубка Франции.