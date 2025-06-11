Лунев: «Сафонов может конкурировать в «ПСЖ» с Доннаруммой»
Голкипер «Динамо» Андрей Лунев оценил игру голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Сафонов покинул чуть раньше команду из-за того, что скоро уже игры в клубе. Конечно, он причастен к успехам парижан, это точно. Матвей сыграл достаточное количество матчей для дебютного сезона с сильным конкурентом. Значит, он может конкурировать с Джанлуиджи Доннаруммой», — сказал Лунев Odds.ru.
26-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июле 2024 года. В текущем сезоне он участвовал в 17 матчах, пропустив 13 голов, и семь раз сыграл «на ноль». Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем национальных Кубка и Суперкубка, а также победителем Лиги чемпионов в составе «ПСЖ». Также голкипер принял участие в товарищеском матче между сборными России и Нигерии, который завершился ничьей со счетом 1:1 и прошел 6 июня в «Лужниках».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|
2
|Лилль
|6
|4
|1
|1
|9-4
|13
|
3
|Ренн
|6
|4
|1
|1
|12-10
|13
|
4
|Лион
|6
|3
|2
|1
|11-4
|11
|
5
|Париж
|6
|3
|2
|1
|8-4
|11
|
6
|ПСЖ
|6
|3
|2
|1
|11-8
|11
|
7
|Брест
|6
|2
|2
|2
|12-9
|8
|
8
|Лорьян
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
9
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|5-7
|8
|
10
|Ланс
|6
|2
|1
|3
|11-10
|7
|
11
|Страсбур
|6
|2
|1
|3
|11-12
|7
|
12
|Анже
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Марсель
|6
|2
|0
|4
|9-8
|6
|
14
|Ле Ман
|6
|1
|3
|2
|10-12
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
16
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-16
|6
|
17
|Труа
|6
|1
|1
|4
|4-13
|4
|
18
|Гавр
|6
|0
|2
|4
|4-8
|2
|16.10
|21:45
|Ле Ман – Тулуза
|- : -
|17.10
|18:15
|Страсбур – ПСЖ
|- : -
|17.10
|21:45
|Лилль – Брест
|- : -
|17.10
|21:45
|Труа – Ланс
|- : -
|18.10
|16:00
|Анже – Марсель
|- : -
|18.10
|18:15
|Гавр – Осер
|- : -
|18.10
|18:15
|Лорьян – Монако
|- : -
|18.10
|18:15
|Париж – Ренн
|- : -
|18.10
|21:45
|Лион – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Кэмерон Арчер
Осер
|4
|
|
Каспер Тенгстедт
Тулуза
|4
|
|
Парис Бруннер
Монако
|4
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|5
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|4
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|3
|1
|1
|
|
Христ Макоссо
Осер
|4
|1
|1
|
|
Жордан Лефор
Анже
|6
|1
|1