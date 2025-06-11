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Лунев: «Сафонов может конкурировать в «ПСЖ» с Доннаруммой»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Голкипер «Динамо» Андрей Лунев оценил игру голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонов покинул чуть раньше команду из-за того, что скоро уже игры в клубе. Конечно, он причастен к успехам парижан, это точно. Матвей сыграл достаточное количество матчей для дебютного сезона с сильным конкурентом. Значит, он может конкурировать с Джанлуиджи Доннаруммой», — сказал Лунев Odds.ru.

26-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июле 2024 года. В текущем сезоне он участвовал в 17 матчах, пропустив 13 голов, и семь раз сыграл «на ноль». Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем национальных Кубка и Суперкубка, а также победителем Лиги чемпионов в составе «ПСЖ». Также голкипер принял участие в товарищеском матче между сборными России и Нигерии, который завершился ничьей со счетом 1:1 и прошел 6 июня в «Лужниках».

Источник: Odds.ru
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Андрей Лунев
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 6 4 2 0 10-5 14
2
 Лилль 6 4 1 1 9-4 13
3
 Ренн 6 4 1 1 12-10 13
4
 Лион 6 3 2 1 11-4 11
5
 Париж 6 3 2 1 8-4 11
6
 ПСЖ 6 3 2 1 11-8 11
7
 Брест 6 2 2 2 12-9 8
8
 Лорьян 6 2 2 2 6-6 8
9
 Ницца 6 2 2 2 5-7 8
10
 Ланс 6 2 1 3 11-10 7
11
 Страсбур 6 2 1 3 11-12 7
12
 Анже 6 2 1 3 7-10 7
13
 Марсель 6 2 0 4 9-8 6
14
 Ле Ман 6 1 3 2 10-12 6
15
 Тулуза 6 1 3 2 9-11 6
16
 Осер 6 2 0 4 8-16 6
17
 Труа 6 1 1 4 4-13 4
18
 Гавр 6 0 2 4 4-8 2
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16.10 21:45 Ле Ман – Тулуза - : -
17.10 18:15 Страсбур – ПСЖ - : -
17.10 21:45 Лилль – Брест - : -
17.10 21:45 Труа – Ланс - : -
18.10 16:00 Анже – Марсель - : -
18.10 18:15 Гавр – Осер - : -
18.10 18:15 Лорьян – Монако - : -
18.10 18:15 Париж – Ренн - : -
18.10 21:45 Лион – Ницца - : -
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Осер

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Каспер Тенгстедт

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 4
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 5
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Тулуза

 4
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Панос Кацерис

Лорьян

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
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Ле Ман

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Осер

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Анже

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