Лунев: «Сафонов может конкурировать в «ПСЖ» с Доннаруммой»

Голкипер «Динамо» Андрей Лунев оценил игру голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонов покинул чуть раньше команду из-за того, что скоро уже игры в клубе. Конечно, он причастен к успехам парижан, это точно. Матвей сыграл достаточное количество матчей для дебютного сезона с сильным конкурентом. Значит, он может конкурировать с Джанлуиджи Доннаруммой», — сказал Лунев Odds.ru.

26-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июле 2024 года. В текущем сезоне он участвовал в 17 матчах, пропустив 13 голов, и семь раз сыграл «на ноль». Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем национальных Кубка и Суперкубка, а также победителем Лиги чемпионов в составе «ПСЖ». Также голкипер принял участие в товарищеском матче между сборными России и Нигерии, который завершился ничьей со счетом 1:1 и прошел 6 июня в «Лужниках».