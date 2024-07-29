Лунев: «Головин — гений, но ему пока не нужно уходить из «Монако»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев считает, что российскому полузащитнику Александру Головину пока не нужно уходить из «Монако» в другой клуб.

«Головин — гений. Считаю, абсолютно заслуженным, что Саша стал капитаном «Монако». Стоит ли ему пробовать себя в более статусной команде? А зачем? Головин будет в этом сезоне играть в Лиге чемпионов. Показывай себя в «Монако», а потом иди в мадридский «Реал», — цитирует Лунева Legalbet.

28-летний Головин играет за «Монако» с лета 2018 года. В сезоне-2023/24 россиянин сыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.