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Сегодня, 05:11

Моура: «Бекхэм был застенчивым в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дэвид Бекхэм.
Фото Reuters

Экс-нападающий «ПСЖ» Лукас Моура рассказал об игре в одной команде с Дэвидом Бекхэмом.

«Бэкс — отличный парень. Я так рад рассказывать своим детям, что играл с Дэвидом Бекхэмом. Когда впервые встретил его и Ибру, был шокирован. Эти парни — суперзвезды, и от них можно ожидать такого же поведения. Ты думаешь, что, может быть, они будут высокомерны, но потом понимаешь, что это просто очень трудолюбивые и скромные люди.

Бекхэм был застенчивым. Он даже почти ничего не говорил, спокойно приезжал на тренировку и работал. Никакой истории. Это оказало на меня большое влияние, особенно, когда я был очень молод, и научило меня, как себя вести. Мы стали хорошими друзьями с Бексом. Он шутил надо мной о том, сколько времени я сплю в автобусе. Я шутил над ним про то, сколько он ел. Он любил французский хлеб, и на то были веские причины. Я не знаю, как он до сих пор остается таким худым», — приводит TPTFootball слова Моуры.

Моура с 2013 по 2018 год выступал за «ПСЖ». Он сыграл в 229 матчах, забил 46 голов и сделал 48 голевых передач.

Дэвид Бекхэм
Лукас Моура
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Марселино: «За последние годы я выиграл 2 титула, а «Марсель» за это время — ни одного»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 ПСЖ 8 4 3 1 17-7 15
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
12
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
13
 Гавр 8 2 3 3 10-12 9
14
 Ланс 8 2 2 4 8-13 8
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 - : -
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 - : -
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 - : -
22.10 16:00
Лилль – Брест
 - : -
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 - : -
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
22.10 18:05
Монако – Метц
 - : -
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 6 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 5 1 1
Бастьен Меюпью

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 1 1 0
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