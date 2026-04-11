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Градецки отреагировал на отсутствие Головина и Аклиуша в матче с «Парижем»

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь «Монако» Лукас Градецки после поражения от «Парижа» (1:4) в матче 29-го тура чемпионата Франции отметил, что монегаскам было сложно без Александра Головина и Магнеса Аклиуша.

«Возможно, их не хватало. Все в команде знают, что делать на поле на данном этапе сезона, так что... да, нам не хватало нескольких ключевых игроков, техничных футболистов, но если ты не прессингуешь, ты должен знать, когда фолить. Возможно, мы были слишком мягки в этом плане. Допустили слишком много контратак, а именно так и хочет играть «Париж». Мы сами себе создали проблемы.

Возможно, мы были слишком самоуверенны, думая, что забьем первый гол. И вдруг мы проигрываем 0:3. Такова реальность, именно это я и говорил: это должно было когда-нибудь случиться, но хорошо, что это происходит сейчас, чтобы все проснулись. В Лиге 1 нет легких матчей!» — приводит официальный сайт клуба слова Градецки.

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Александр Головин
Лукаш Градецки
ФК Монако
Магнес Аклиуш
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 И В Н П +/- О
1
 Ренн 8 5 1 2 18-14 16
2
 Лилль 8 4 3 1 11-6 15
3
 Монако 8 4 3 1 11-7 15
4
 Лион 7 4 2 1 13-5 14
5
 ПСЖ 7 4 2 1 14-9 14
6
 Париж 8 4 2 2 13-9 14
7
 Ланс 8 4 1 3 16-12 13
8
 Марсель 8 4 0 4 18-13 12
9
 Лорьян 8 3 3 2 7-6 12
10
 Ницца 8 3 2 3 8-10 11
11
 Тулуза 8 2 4 2 12-11 10
12
 Осер 8 3 1 4 12-18 10
13
 Брест 8 2 3 3 14-12 9
14
 Анже 8 2 2 4 9-15 8
15
 Ле Ман 8 1 4 3 11-16 7
16
 Страсбур 8 2 1 5 12-18 7
17
 Труа 8 1 2 5 5-16 5
18
 Гавр 8 0 2 6 8-15 2
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23.10 21:45 Брест – Ницца 1 : 2
24.10 21:45 Ланс – Париж 2 : 1
25.10 17:00 Монако – Лилль 1 : 1
25.10 19:15 Анже – Лорьян 0 : 0
25.10 19:15 Осер – Ле Ман 1 : 1
25.10 19:15 Марсель – Гавр 4 : 3
25.10 19:15 Ренн – Страсбур 3 : 0
25.10 19:15 Тулуза – Труа 0 : 0
26.10 22:30 ПСЖ – Лион - : -
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Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 7
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 6
Кэмерон Арчер
Кэмерон Арчер

Осер

 5
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 8
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 5
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 4
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 5 1 2
Аюми Секо
Аюми Секо

Гавр

 7 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 6 1 1
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