Энрике — о позиции Мбаппе на поле: «У Килиана такая же свобода, как и была раньше»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о том, почему у форварда Килиана Мбаппе стало меньше свободы на футбольном поле.

«Мне не нужно никому ничего доказывать. У Килиана Мбаппе такая же свобода, как и была, когда я пришел в команду. Он наш лучший игрок, который каждый сезон забивает 50 голов и делает 25 результативных передач. Он играет не только на позиции «девятки», у него есть полная свобода. Я повторюсь, мне не нужно в чем-то убеждать Мбаппе. Решения тренеров имеют влияние, но моя основная забота заключается в том, чтобы команда играла как можно лучше и завоевывала титулы», — приводит Marca слова Энрике.

Ранее Мбаппе выразил недовольство по поводу решения главного тренера команды играть на удержание ничейного счета в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (1:1).

Всего в текущем сезоне 24-летний футболист провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отметился 2 результативными передачами.