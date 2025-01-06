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Луис Энрике — о победе в Суперкубке Франции: «Такое начало года придает «ПСЖ» сил и уверенности»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу в Суперкубке Франции против «Монако» (1:0).

«Это очень позитивное чувство. Завоевание трофея — всегда источник радости. Начинать 2025 год таким образом, на почти полном стадионе, когда множество людей болеют за Париж, а парижские болельщики находятся на стадионе, — такое начало года придает нам сил и уверенности, поэтому мы должны воспользоваться этим и подумать о будущем.

У нас было несколько очень хороших моментов в матче, в итоге гол отдал должное команде, которая никогда не прекращает бороться, которая никогда не прекращает атаковать и никогда не прекращает защищаться. Я думаю, что это очень позитивный момент, и нам нужно продолжать развивать его», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин (справа) против хавбека &laquo;ПСЖ&raquo; Уоррена Заир-Эмери. У Сафонова первый титул с «ПСЖ» — правда, со скамейки. Для Головина матч получился драматичным

Игра прошла в Дохе (Катар) на арене «974 Стэдиум». Единственный гол в добавленное время забил нападающий парижан Усман Дембеле. Для парижского клуба этот трофей стал 14-м в истории, что является национальным рекордом.

ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 16 10 3 3 37-19 33
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
8
 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
9
 Осер 16 6 3 7 24-26 21
10
 Страсбур 16 5 5 6 28-28 20
11
 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
12
 Брест 16 6 1 9 24-29 19
13
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
14
 Анже 16 4 4 8 16-26 16
15
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
16
 Нант 16 3 6 7 18-25 15
17
 Гавр 16 4 0 12 12-34 12
18
 Монпелье 16 2 3 11 15-39 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 3 : 2
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 3 : 1
4.01 21:00
Лилль – Нант
 1 : 1
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 1 : 0
5.01 17:00
Анже – Брест
 2 : 0
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 0 : 1
5.01 17:00
Страсбур – Осер
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5.01 22:45
Марсель – Гавр
 5 : 1
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 11
Брэдли Барколя

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Мэйсон Гринвуд

Марсель

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П
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Жоау Невеш

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 6
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

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Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

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И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

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 12 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 13 1 3
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