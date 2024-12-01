Луис Энрике — о конкуренции вратарей «ПСЖ»: «Хочу, чтобы и Сафонов, и Доннарумма были готовы»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал конкуренцию между голкиперами команды Матвеем Сафоновым Джанлуиджи Доннаруммой.
«У меня есть три очень хороших вратаря. Они должны быть готовы показать свою лучшую версию. Мы еще не видели в деле Арнау [Тенаса]. Я хочу, чтобы и Сафонов, и Доннарумма были готовы. Не считаю, что один из них стоит выше остальных. Хочу, чтобы все они были готовы», — цитирует Энрике AS.
25-летний Сафонов летом перешел в парижский клуб из «Краснодара». С того момента он провел за команду шесть матчей, пропустил три мяча и трижды отыграл на ноль. На счету 25-летнего Доннаруммы 14 пропущенных мячей и два матча на ноль в 12 играх текущего сезона.
После 13 матчей «ПСЖ» с 33 очками лидирует в французской лиги 1. Также команда занимает 25-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов после 5 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|10
|3
|0
|37-11
|33
|
2
|Монако
|12
|8
|2
|2
|21-10
|26
|
3
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|27-16
|23
|
4
|Лилль
|12
|6
|4
|2
|19-11
|22
|
5
|Ницца
|12
|5
|5
|2
|23-12
|20
|
6
|Ланс
|13
|5
|5
|3
|15-12
|20
|
7
|Лион
|12
|5
|4
|3
|19-16
|19
|
8
|Осер
|12
|6
|1
|5
|21-19
|19
|
9
|Реймс
|13
|5
|3
|5
|20-18
|18
|
10
|Брест
|13
|5
|1
|7
|19-23
|16
|
11
|Тулуза
|12
|4
|3
|5
|13-14
|15
|
12
|Ренн
|13
|4
|2
|7
|18-19
|14
|
13
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|22-27
|13
|
14
|Сент-Этьен
|13
|4
|1
|8
|11-30
|13
|
15
|Гавр
|12
|4
|0
|8
|10-23
|12
|
16
|Нант
|13
|2
|5
|6
|15-20
|11
|
17
|Анже
|12
|2
|4
|6
|13-21
|10
|
18
|Монпелье
|12
|2
|1
|9
|11-32
|7
|29.11
|22:45
|
Реймс – Ланс
|0 : 2
|30.11
|19:00
|
Ренн – Сент-Этьен
|5 : 0
|30.11
|21:00
|
Брест – Страсбур
|3 : 1
|30.11
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|1 : 1
|1.12
|17:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|1.12
|19:00
|
Гавр – Анже
|- : -
|1.12
|19:00
|
Лион – Ницца
|- : -
|1.12
|19:00
|
Тулуза – Осер
|- : -
|1.12
|22:45
|
Марсель – Монако
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|7
|1
|2