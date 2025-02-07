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7 февраля 2025, 23:26

Луис Энрике продлил контракт с «ПСЖ» до 2027 года

Алина Савинова

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с главным тренером Луисом Энрике. Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2027 года.

Также парижане продлили контракты с несколькими игроками: Ашрафом Хакими, Витиньей, Нуну Мендешем (со всеми тремя — до 2029 года) и Йорамом Заге (до 2028-го).

17-летний Ибраим Мбайе и 18-летний Науфель Эль-Ханнах подписали свои первые профессиональные контракты с «ПСЖ», которые будут действовать до 2027 года.

«Мы рады объявить о продлении контракта с нашим тренером Луисом Энрике и шестью фантастическими игроками, которые продолжают строить свое будущее в «ПСЖ». Я особенно благодарен нашему тренеру, который за столь короткое время добился значительного прогресса и изменений в клубе», — заявил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Энрике возглавляет клуб из Парижа с 2023 года. Под его руководством команда стала чемпионом Франции в сезоне-2023/24, обладателем Кубка Франции и двукратным обладателем Суперкубка страны.

Источник: Официальный сайт «ПСЖ»
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Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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Хвича Кварацхелия забил первый гол за «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 24 4 6 74-29 76
2
 Ланс 34 22 4 8 66-35 70
3
 Лилль 34 18 7 9 52-37 61
4
 Лион 34 18 6 10 53-40 60
5
 Марсель 34 18 5 11 63-45 59
6
 Ренн 34 17 8 9 59-50 59
7
 Монако 34 16 6 12 60-54 54
8
 Страсбур 34 15 8 11 58-47 53
9
 Лорьян 34 11 12 11 48-51 45
10
 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11
 Париж 34 11 11 12 47-50 44
12
 Брест 34 10 9 15 43-55 39
13
 Анже 34 9 9 16 29-48 36
14
 Гавр 34 7 14 13 32-44 35
15
 Осер 34 8 10 16 34-44 34
16
 Ницца 34 7 11 16 37-60 32
17
 Нант 33 5 8 20 29-52 23
18
 Метц 34 3 8 23 32-76 17
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34 тур
17.05 22:00 Брест – Анже 1 : 1
17.05 22:00 Лилль – Осер 0 : 2
17.05 22:00 Лорьян – Гавр 0 : 2
17.05 22:00 Лион – Ланс 0 : 4
17.05 22:00 Марсель – Ренн 3 : 1
17.05 22:00 Нант – Тулуза - : -
17.05 22:00 Ницца – Метц 0 : 0
17.05 22:00 Париж – ПСЖ 2 : 1
17.05 22:00 Страсбур – Монако 5 : 4
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ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 21
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 16
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 16
П
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 9
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ланс

 9
Усман Дембеле
Усман Дембеле

ПСЖ

 7
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 23 2 5
Исмаэль Дукуре
Исмаэль Дукуре

Страсбур

 25 2 4
Аруна Санганте
Аруна Санганте

Гавр

 28 2 4
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