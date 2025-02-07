Луис Энрике продлил контракт с «ПСЖ» до 2027 года

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с главным тренером Луисом Энрике. Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2027 года.

Также парижане продлили контракты с несколькими игроками: Ашрафом Хакими, Витиньей, Нуну Мендешем (со всеми тремя — до 2029 года) и Йорамом Заге (до 2028-го).

17-летний Ибраим Мбайе и 18-летний Науфель Эль-Ханнах подписали свои первые профессиональные контракты с «ПСЖ», которые будут действовать до 2027 года.

«Мы рады объявить о продлении контракта с нашим тренером Луисом Энрике и шестью фантастическими игроками, которые продолжают строить свое будущее в «ПСЖ». Я особенно благодарен нашему тренеру, который за столь короткое время добился значительного прогресса и изменений в клубе», — заявил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Энрике возглавляет клуб из Парижа с 2023 года. Под его руководством команда стала чемпионом Франции в сезоне-2023/24, обладателем Кубка Франции и двукратным обладателем Суперкубка страны.