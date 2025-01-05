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Сегодня, 14:53

Тренер «ПСЖ» Энрике: «В Катаре чувствуем себя как дома и хотим выиграть здесь Суперкубок Франции»

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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от Суперкубка Франции против «Монако».

Матч между командами пройдет 5 января в Дохе на «Стадионе 974» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Игра с «Монако» — это финал против одной из лучших команд лиги 1, поэтому нам нужно продемонстрировать очень высокий уровень. Но мы готовы, и посмотрим, на что способны. Это будет особенный матч за престижный трофей, и мы очень заинтересованы в том, чтобы выиграть его», — сказал Энрике.

Также тренер «ПСЖ» вспомил о ЧМ-2022 в Катаре.

«В Катаре потрясающие стадионы и прекрасная спортивная инфраструктура. Обратил на это внимание еще во время ЧМ-2022. Мы не играли непосредственно на «Стадионе 974», но все арены, на которых побывала моя команда [сборная Испании], были превосходными.

В целом, у меня остались прекрасные воспоминания о чемпионате мира, который проходил здесь, в Катаре. И сегодня у нас есть ощущение, что мы играем дома. Это не только потому, что некоторые из наших футболистов уже играли здесь на мундиале, но и потому, что мы чувствуем, что к «ПСЖ» здесь особое отношение», — заявил Энрике.

ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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«ПСЖ» — «Монако»: время начала и где смотреть трансляцию матча Суперкубка Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
15
 Нант 16 3 6 7 18-25 15
16
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 16 2 3 11 15-39 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 3 : 2
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 3 : 1
4.01 21:00
Лилль – Нант
 1 : 1
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 1 : 0
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
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Жонатан Давид

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Мэйсон Гринвуд

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 10
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
П
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Жоау Невеш

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Людовик Блас

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 6
Ашраф Хакими

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И К Ж
Танги Кулибали

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 10 1 0
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 13 1 3
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