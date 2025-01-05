Тренер «ПСЖ» Энрике: «В Катаре чувствуем себя как дома и хотим выиграть здесь Суперкубок Франции»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от Суперкубка Франции против «Монако».

Матч между командами пройдет 5 января в Дохе на «Стадионе 974» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Игра с «Монако» — это финал против одной из лучших команд лиги 1, поэтому нам нужно продемонстрировать очень высокий уровень. Но мы готовы, и посмотрим, на что способны. Это будет особенный матч за престижный трофей, и мы очень заинтересованы в том, чтобы выиграть его», — сказал Энрике.

Также тренер «ПСЖ» вспомил о ЧМ-2022 в Катаре.

«В Катаре потрясающие стадионы и прекрасная спортивная инфраструктура. Обратил на это внимание еще во время ЧМ-2022. Мы не играли непосредственно на «Стадионе 974», но все арены, на которых побывала моя команда [сборная Испании], были превосходными.

В целом, у меня остались прекрасные воспоминания о чемпионате мира, который проходил здесь, в Катаре. И сегодня у нас есть ощущение, что мы играем дома. Это не только потому, что некоторые из наших футболистов уже играли здесь на мундиале, но и потому, что мы чувствуем, что к «ПСЖ» здесь особое отношение», — заявил Энрике.