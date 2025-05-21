Энрике — о «ПСЖ» без Мбаппе: «Я очень рад, что не зависел от одного игрока»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением об игре команды без нападающего Килиана Мбаппе, который летом перешел в «Реал».
«Мы забили больше голов, чем в прошлом сезоне, и больше игроков отдали голевые передачи. Наши показатели исключительны. Многие игроки забили или отдали голевые передачи, и я очень рад, что не зависел только от одного игрока. В прошлом году мы тоже были настоящей командой. Я говорил, что нам удастся улучшить команду», — приводит слова Энрике RMC Sport.
«ПСЖ» в сезоне-2024/25 выиграл чемпионат Франции. Также команда сыграет с финале Лиги чемпионов против «Интера». Матч пройдет 31 мая в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».
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|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Лилль
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4
|Лион
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Страсбур
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Тулуза
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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|22.08
|00:00
|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
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