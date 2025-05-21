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21 мая 2025, 20:04

Энрике — о «ПСЖ» без Мбаппе: «Я очень рад, что не зависел от одного игрока»

Ана Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением об игре команды без нападающего Килиана Мбаппе, который летом перешел в «Реал».

«Мы забили больше голов, чем в прошлом сезоне, и больше игроков отдали голевые передачи. Наши показатели исключительны. Многие игроки забили или отдали голевые передачи, и я очень рад, что не зависел только от одного игрока. В прошлом году мы тоже были настоящей командой. Я говорил, что нам удастся улучшить команду», — приводит слова Энрике RMC Sport.

«ПСЖ» в сезоне-2024/25 выиграл чемпионат Франции. Также команда сыграет с финале Лиги чемпионов против «Интера». Матч пройдет 31 мая в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

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Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
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22.08 00:00 Труа – Париж - : -
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