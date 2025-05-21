Энрике — о «ПСЖ» без Мбаппе: «Я очень рад, что не зависел от одного игрока»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением об игре команды без нападающего Килиана Мбаппе, который летом перешел в «Реал».

«Мы забили больше голов, чем в прошлом сезоне, и больше игроков отдали голевые передачи. Наши показатели исключительны. Многие игроки забили или отдали голевые передачи, и я очень рад, что не зависел только от одного игрока. В прошлом году мы тоже были настоящей командой. Я говорил, что нам удастся улучшить команду», — приводит слова Энрике RMC Sport.

«ПСЖ» в сезоне-2024/25 выиграл чемпионат Франции. Также команда сыграет с финале Лиги чемпионов против «Интера». Матч пройдет 31 мая в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».