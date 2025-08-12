Футбол
12 августа, 23:13

Луис Энрике объяснил исключение Доннаруммы из состава «ПСЖ»: «Я хочу вратаря другого типа»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил исключение голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из состава.

«Это мое личное решение. Я несу за это стопроцентную ответственность. Я хочу вратаря другого типа, поэтому я принял это решение. Джанлуиджи — один из лучших вратарей в мире», — цитирует Энрике журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что 26-летний итальянский голкипер не попал в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма». 12 августа Доннарумма объявил о своем уходе из клуба.

9 августа парижский клуб подписал контракт с голкипером Люкой Шевалье из «Лилля» до 2030 года.

Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
  • на каждый клуб перезва найдется!

    Письяков круто играет ногами, вообще типа другого типа :sunglasses::rofl:

    13.08.2025

  • Diman_madridista

    Манчестер Юнайтед тоже хотел вратаря, "хорошо играющего ногами", и получил Онану в итоге. В угоду тенденции Луис Энрике жертвует качеством, хотя и жадность итальянца хорошо известна. Ну посмотрим что из этого выйдет

    13.08.2025

  • iipetroff

    Не было счастья, да несчастье помогло Тоттенхэму. Надо брать трофей, пока в Париже смута.

    13.08.2025

  • Аратюнян

    Гранаты у него не той системы(с)

    13.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Понимаю тренера... Вот Станкович хочет защитников 10 месяцев, а ему везут Сливая и Солярия... Накуя Донна, если там Матвейка все потащит... Да и дешевле он обходится:joy:

    13.08.2025

  • Blind.Piew

    Давно известно, что ему нужен вратарь, который способен уверенно играть в пас с защитниками. А Доннарумма именно в этом не силён. Зато он очень силён на линии ворот. Но карма Луису Энрике ещё аукнется...

    13.08.2025

  • Berkut-7

    Другого так другого, ему решать.

    12.08.2025

  • Чернобог

    "Я хочу вратаря другого типа" А можно хоть немного подробней? Тема явно не расскрыта..

    12.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
    2
    		 Марсель 12 8 1 3 28-11 25
    3
    		 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
    4
    		 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
    5
    		 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
    6
    		 Монако 12 6 2 4 24-21 20
    7
    		 Лион 12 6 2 4 18-15 20
    8
    		 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
    9
    		 Ницца 12 5 2 5 17-18 17
    10
    		 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
    11
    		 Париж 12 4 2 6 18-21 14
    12
    		 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
    13
    		 Анже 12 3 4 5 10-15 13
    14
    		 Метц 12 3 2 7 12-27 11
    15
    		 Брест 12 2 4 6 14-21 10
    16
    		 Нант 12 2 4 6 11-18 10
    17
    		 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
    18
    		 Осер 12 2 1 9 7-19 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:45 Ницца – Марсель - : -
    22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
    22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
    22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
    23.11 17:00 Осер – Лион - : -
    23.11 19:15 Брест – Метц - : -
    23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
    23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
    23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Хоакин Паникелли
    Хоакин Паникелли

    Страсбур

    		 9
    Мэйсон Гринвуд
    Мэйсон Гринвуд

    Марсель

    		 8
    Эстебан Леполь
    Эстебан Леполь

    Ренн

    		 8
    П
    Витор Феррейра Витинья
    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 6
    Валентин Барко
    Валентин Барко

    Страсбур

    		 4
    Илан Кеббаль
    Илан Кеббаль

    Париж

    		 4
    И К Ж
    Садибу Сане
    Садибу Сане

    Метц

    		 5 2 1
    Махди Камара
    Махди Камара

    Ренн

    		 10 1 3
    Отавио
    Отавио

    Париж

    		 10 1 3
    Вся статистика

