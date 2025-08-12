Луис Энрике объяснил исключение Доннаруммы из состава «ПСЖ»: «Я хочу вратаря другого типа»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил исключение голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из состава.

«Это мое личное решение. Я несу за это стопроцентную ответственность. Я хочу вратаря другого типа, поэтому я принял это решение. Джанлуиджи — один из лучших вратарей в мире», — цитирует Энрике журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что 26-летний итальянский голкипер не попал в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма». 12 августа Доннарумма объявил о своем уходе из клуба.

9 августа парижский клуб подписал контракт с голкипером Люкой Шевалье из «Лилля» до 2030 года.