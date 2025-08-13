Луис Энрике назван лучшим тренером Европы по версии ESPN

Портал ESPN выбрал лучших тренеров Европы.

В рейтинг вошли только тренеры, работающие главными не менее года. Из него исключили тех, кто возглавляет национальные команды, и находящихся без работы более одного сезона.

Лучшим по версии ESPN стал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Также в топ-3 вошли Арне Слот («Ливерпуль») и Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

Рейтинг лучших тренеров Европы по версии ESPN: