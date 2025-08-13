Футбол
13 августа, 08:42

Луис Энрике назван лучшим тренером Европы по версии ESPN

Игнат Заздравин
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Reuters

Портал ESPN выбрал лучших тренеров Европы.

В рейтинг вошли только тренеры, работающие главными не менее года. Из него исключили тех, кто возглавляет национальные команды, и находящихся без работы более одного сезона.

Лучшим по версии ESPN стал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Также в топ-3 вошли Арне Слот («Ливерпуль») и Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

Рейтинг лучших тренеров Европы по версии ESPN:

  1. Луис Энрике («ПСЖ», Франция)
  2. Арне Слот («Ливерпуль», Англия)
  3. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», Англия)
  4. Хаби Алонсо («Реал», Испания)
  5. Ханс-Дитер Флик («Барселона», Испания)
  6. Микель Артета («Арсенал», Англия)
  7. Антонио Конте («Наполи», Италия)
  8. Симоне Индзаги («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия)
  9. Джан-Пьеро Гасперини («Рома», Италия)
  10. Эрнесто Вальверде («Атлетик», Испания)
  11. Унаи Эмери («Астон Вилла», Англия)
  12. Энцо Мареска («Челси», Англия)
  13. Андони Ираола («Борнмут», Англия)
  14. Оливер Гласнер («Кристал Пэлас», Англия)
  15. Эдди Хау («Ньюкасл», Англия)
  • Adminni

    да плевать как лысый тренерюга называется. И про дерьмо писал ты, а не я. А тебе надо бы попроще тут скулить, как говорится - не сотвори себе кумира...

    13.08.2025

  • Valekka

    Назвать Пепа дерьмом надо умудриться.Он ГвардиолА,чупакабра!!

    13.08.2025

  • Valekka

    Не успел зайти и уже обосрался,жопошник!!!

    13.08.2025

  • Valekka

    Вот с кого пример брать надо : и за Зенит играет на ура,и тренер на ура! Надо пойти имя в паспорте сменить! Попрёт реально!!:))

    13.08.2025

  • Adminni

    Гвардиоло на 3 месте? :joy:

    13.08.2025

  • NF

    Ну вот, "Спартак" и "Зенит", выбирайте, за вас список кандидатов составили)...

    13.08.2025

  • Geyyt444

    13.08.2025

  • СереХа

    16. Станкович

    13.08.2025

    • Агент Райола: «ПСЖ» не проявляет к Доннарумме никакого уважения»

    «Аяччо» исключили из лиги 2 из-за финансовых проблем
