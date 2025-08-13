Луис Энрике назван лучшим тренером Европы по версии ESPN
Портал ESPN выбрал лучших тренеров Европы.
В рейтинг вошли только тренеры, работающие главными не менее года. Из него исключили тех, кто возглавляет национальные команды, и находящихся без работы более одного сезона.
Лучшим по версии ESPN стал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Также в топ-3 вошли Арне Слот («Ливерпуль») и Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Рейтинг лучших тренеров Европы по версии ESPN:
- Луис Энрике («ПСЖ», Франция)
- Арне Слот («Ливерпуль», Англия)
- Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», Англия)
- Хаби Алонсо («Реал», Испания)
- Ханс-Дитер Флик («Барселона», Испания)
- Микель Артета («Арсенал», Англия)
- Антонио Конте («Наполи», Италия)
- Симоне Индзаги («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия)
- Джан-Пьеро Гасперини («Рома», Италия)
- Эрнесто Вальверде («Атлетик», Испания)
- Унаи Эмери («Астон Вилла», Англия)
- Энцо Мареска («Челси», Англия)
- Андони Ираола («Борнмут», Англия)
- Оливер Гласнер («Кристал Пэлас», Англия)
- Эдди Хау («Ньюкасл», Англия)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|24-11
|27
|
2
|Марсель
|12
|8
|1
|3
|28-11
|25
|
3
|Ланс
|12
|8
|1
|3
|21-11
|25
|
4
|Страсбур
|12
|7
|1
|4
|24-16
|22
|
5
|Лилль
|12
|6
|2
|4
|23-15
|20
|
6
|Монако
|12
|6
|2
|4
|24-21
|20
|
7
|Лион
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
8
|Ренн
|12
|4
|6
|2
|19-17
|18
|
9
|Ницца
|12
|5
|2
|5
|17-18
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|18-16
|16
|
11
|Париж
|12
|4
|2
|6
|18-21
|14
|
12
|Гавр
|12
|3
|5
|4
|13-17
|14
|
13
|Анже
|12
|3
|4
|5
|10-15
|13
|
14
|Метц
|12
|3
|2
|7
|12-27
|11
|
15
|Брест
|12
|2
|4
|6
|14-21
|10
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|
17
|Лорьян
|12
|2
|4
|6
|14-26
|10
|
18
|Осер
|12
|2
|1
|9
|7-19
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:45
|Ницца – Марсель
|- : -
|22.11
|19:00
|Ланс – Страсбур
|- : -
|22.11
|21:00
|Ренн – Монако
|- : -
|22.11
|23:05
|ПСЖ – Гавр
|- : -
|23.11
|17:00
|Осер – Лион
|- : -
|23.11
|19:15
|Брест – Метц
|- : -
|23.11
|19:15
|Нант – Лорьян
|- : -
|23.11
|19:15
|Тулуза – Анже
|- : -
|23.11
|22:45
|Лилль – Париж
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|П
|
|6
|
|
Валентин Барко
Страсбур
|4
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|5
|2
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|10
|1
|3
|
|
Отавио
Париж
|10
|1
|3
