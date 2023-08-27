Луис Энрике о победе над «Лансом»: «Мы показали игру в ритме Лиги чемпионов»

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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Лансом» (3:1) в матче 3-го тура чемпионата Франции.

«Понравилось, как развивались события в матче. Но футбол бывает полон сюрпризов. Мы показали игру в ритме Лиги чемпионов. Мои игроки были храбры против команды, которая хорошо защищается. Мы создали множество моментов», — сказал тренер после игры.

«ПСЖ» одержал первую победу в этом сезоне чемпионата страны и занимает 4-е место в турнирной таблице с 5 очками. «Ланс» располагается на 15-й строчке (1 очко).