Луис Энрике о победе над «Лансом»: «Мы показали игру в ритме Лиги чемпионов»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Лансом» (3:1) в матче 3-го тура чемпионата Франции.
«Понравилось, как развивались события в матче. Но футбол бывает полон сюрпризов. Мы показали игру в ритме Лиги чемпионов. Мои игроки были храбры против команды, которая хорошо защищается. Мы создали множество моментов», — сказал тренер после игры.
«ПСЖ» одержал первую победу в этом сезоне чемпионата страны и занимает 4-е место в турнирной таблице с 5 очками. «Ланс» располагается на 15-й строчке (1 очко).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
2
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
3
|Брест
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
5
|Ренн
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|
6
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Монпелье
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
8
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
9
|Страсбур
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Реймс
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
11
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
12
|Лорьян
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Гавр
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Нант
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
15
|Ланс
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Метц
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
17
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
18
|Клермон Фут
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.08
|22:00
|
Нант – Монако
|3 : 3
|26.08
|20:00
|
Марсель – Брест
|2 : 0
|26.08
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|3 : 1
|27.08
|14:00
|
Ренн – Гавр
|- : -
|27.08
|16:00
|
Клермон Фут – Метц
|- : -
|27.08
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|27.08
|16:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|27.08
|18:05
|
Лорьян – Лилль
|- : -
|27.08
|21:45
|
Ницца – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|3
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|3
|П
|
|
Йоанн Сальмье
Гавр
|2
|
|
Кайю Энрике
Монако
|2
|
|
Такуми Минамино
Монако
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|2
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|2
|1
|0
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