Луис Энрике может возглавить «ПСЖ»

«ПСЖ» рассматривает экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике на смену Кристофу Гальтье, сообщает Le Parisien. Специалист попал в шорт-лист парижан.

По данным источника, Гальтье покинет свой пост этим летом. На его место рассматриваются помимо Энрике также Жозе Моуринью и Тьяго Мотта.

В «ПСЖ» считают кандидатуру Энрике подходящей, так как он умеет ладить со звездными футболистами.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиги 1, набрав 84 очка в 36 турах.