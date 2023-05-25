Луис Энрике может возглавить «ПСЖ»
«ПСЖ» рассматривает экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике на смену Кристофу Гальтье, сообщает Le Parisien. Специалист попал в шорт-лист парижан.
По данным источника, Гальтье покинет свой пост этим летом. На его место рассматриваются помимо Энрике также Жозе Моуринью и Тьяго Мотта.
В «ПСЖ» считают кандидатуру Энрике подходящей, так как он умеет ладить со звездными футболистами.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиги 1, набрав 84 очка в 36 турах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|36
|27
|3
|6
|86-36
|84
|
2
|Ланс
|36
|23
|9
|4
|62-28
|78
|
3
|Марсель
|36
|22
|7
|7
|66-37
|73
|
4
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|
5
|Лилль
|36
|18
|9
|9
|62-42
|63
|
6
|Ренн
|36
|19
|5
|12
|65-38
|62
|
7
|Лион
|36
|17
|8
|11
|61-44
|59
|
8
|Клермон Фут
|36
|15
|8
|13
|40-47
|53
|
9
|Ницца
|36
|13
|13
|10
|42-34
|52
|
10
|Лорьян
|36
|14
|10
|12
|50-50
|52
|
11
|Реймс
|36
|12
|15
|9
|44-39
|51
|
12
|Монпелье
|36
|14
|5
|17
|60-58
|47
|
13
|Тулуза
|36
|12
|8
|16
|48-55
|44
|
14
|Брест
|36
|10
|11
|15
|41-51
|41
|
15
|Страсбур
|36
|9
|12
|15
|49-56
|39
|
16
|Осер
|36
|8
|10
|18
|33-59
|34
|
17
|Нант
|36
|6
|15
|15
|35-53
|33
|
18
|Труа
|36
|4
|11
|21
|43-78
|23
|
19
|Аяччо
|36
|6
|5
|25
|22-71
|23
|
20
|Анже
|36
|3
|6
|27
|31-79
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.05
|22:00
|
Анже – Труа
|- : -
|27.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|- : -
|27.05
|22:00
|
Ланс – Аяччо
|- : -
|27.05
|22:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|27.05
|22:00
|
Лион – Реймс
|- : -
|27.05
|22:00
|
Марсель – Брест
|- : -
|27.05
|22:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|27.05
|22:00
|
Ренн – Монако
|- : -
|27.05
|22:00
|
Страсбур – ПСЖ
|- : -
|27.05
|22:00
|
Тулуза – Осер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|28
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|22
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|28
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|28
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|29
|2
|2
Новости