Энрике — о ситуации с Сафоновым и Забарным: «Спорт — это лучший способ объединения, особенно футбол»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ситуацию с возможным конфликтом между российским вратарем Матвеем Сафоновым и украинским защитником Ильей Забарным.

«Я думаю об этом так: спорт — это лучший способ объединения, особенно футбол. В этом смысле спорт и люди стоят выше политических обязательств, экономических интересов политиков», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

22-летний Забарный перешел в «ПСЖ» из «Борнмута» в августе 2025 года. Сумма трансфера составила 67 миллионов евро. Его контракт действует до 30 июня 2030 года.

26-летний Сафонов играет за «ПСЖ» с июля 2024 года. Он перешел из «Краснодара», сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В составе французского клуба в сезоне-2024/25 он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.