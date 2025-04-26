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Сегодня, 03:25

Луис Энрике: «Ницца» была очень эффективна, но я думаю, что «ПСЖ» заслужил победу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Энрике.
Фото AFP

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:3) в матче 31-го тура чемпионата Франции.

«Могу сказать, что сейчас у нас разочарование. Футбол — он такой. Мы должны принять результат, поздравить «Ниццу», потому что они были очень эффективны, но в конечном итоге я думаю, что «ПСЖ» заслужил победу.

Сегодня игра была очень хорошей, но результат показывает нечто другое. Таков футбол, нужно принять результат, когда ты неэффективен. Я думаю, что сегодняшний результат несправедлив, но мы должны думать о восстановлении и думать о матче в Лондоне. Мы будем готовы, это точно», — приводит пресс-служба клуба Энрике.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в чемпионате Франции в этом сезоне. Команда с 78 очками уже гарантировала себе чемпионский титул. «Ницца» набрала 54 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 24 6 1 84-31 78
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Ницца 31 15 9 7 59-39 54
5
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 29 6 6 17 31-68 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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25.04 21:45
ПСЖ – Ницца
 1 : 3
26.04 18:00
Страсбур – Сент-Этьен
 - : -
26.04 20:00
Гавр – Монако
 - : -
26.04 22:05
Лион – Ренн
 - : -
27.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
27.04 18:15
Ланс – Осер
 - : -
27.04 18:15
Монпелье – Реймс
 - : -
27.04 18:15
Нант – Тулуза
 - : -
27.04 21:45
Марсель – Брест
 - : -
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Лилль

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П
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Брэдли Барколя

ПСЖ

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Жонатан Клосс

Жонатан Клосс

Ницца

 8
Райан Шерки

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Лион

 8
И К Ж
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Нант

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