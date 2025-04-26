Луис Энрике: «Ницца» была очень эффективна, но я думаю, что «ПСЖ» заслужил победу»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:3) в матче 31-го тура чемпионата Франции.

«Могу сказать, что сейчас у нас разочарование. Футбол — он такой. Мы должны принять результат, поздравить «Ниццу», потому что они были очень эффективны, но в конечном итоге я думаю, что «ПСЖ» заслужил победу.

Сегодня игра была очень хорошей, но результат показывает нечто другое. Таков футбол, нужно принять результат, когда ты неэффективен. Я думаю, что сегодняшний результат несправедлив, но мы должны думать о восстановлении и думать о матче в Лондоне. Мы будем готовы, это точно», — приводит пресс-служба клуба Энрике.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в чемпионате Франции в этом сезоне. Команда с 78 очками уже гарантировала себе чемпионский титул. «Ницца» набрала 54 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице.