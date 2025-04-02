Энрике: «ПСЖ» проявил менталитет и характер в полуфинале Кубка Франции»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Дюнкерком» (4:2) в полуфинале Кубка Франции.

«Мы очень рады, потому что было нелегко с двумя пропущенными голами в первом тайме. Но я думаю, что «ПСЖ» проявил менталитет и характер. Команда продолжает наслаждаться этими моментами, и мы снова в финале. Это будет важно, потому что мы будем играть на «Стад де Франс». Это будет в новинку для меня, потому что в прошлом году мы играли в Лилле. Теперь мы ждем, с кем нам предстоит встретиться», — цитирует пресс-служба клуба Энрике.

В финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с победителем матча «Канн» — «Реймс».