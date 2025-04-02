Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Статьи
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

Энрике: «ПСЖ» проявил менталитет и характер в полуфинале Кубка Франции»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото AFP

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Дюнкерком» (4:2) в полуфинале Кубка Франции.

«Мы очень рады, потому что было нелегко с двумя пропущенными голами в первом тайме. Но я думаю, что «ПСЖ» проявил менталитет и характер. Команда продолжает наслаждаться этими моментами, и мы снова в финале. Это будет важно, потому что мы будем играть на «Стад де Франс». Это будет в новинку для меня, потому что в прошлом году мы играли в Лилле. Теперь мы ждем, с кем нам предстоит встретиться», — цитирует пресс-служба клуба Энрике.

В финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с победителем матча «Канн» — «Реймс».

Нападающий &laquo;ПСЖ&raquo; Усман Дембеле празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Дюнкерка&raquo;.Сумасшедший камбэк «ПСЖ» в полуфинале Кубка Франции! Сафонов пропустил дважды за тайм, а у Дембеле — дубль
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
Читайте также
Хоккеисты «Нефтехимика» и «Локомотива» подрались на рукопожатии
«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в 14-м туре РПЛ
Елена Чайковская о Гран-при Китая: "Я в восторге от наших мужиков!"
Популярное видео
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«ПСЖ» одержал волевую победу над «Дюнкерком», Сафонов пропустил два гола от клуба лиги 2

Дембеле: «Сделаем все, чтобы победить в финале Кубка Франции»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 7 2 1 22-10 23
2
 Лилль 10 6 3 1 14-7 21
3
 Париж 10 6 2 2 17-10 20
4
 Марсель 10 6 0 4 22-14 18
5
 Лион 10 5 2 3 15-9 17
6
 Ницца 10 5 2 3 15-12 17
7
 Монако 10 4 4 2 13-11 16
8
 Ренн 10 5 1 4 21-21 16
9
 Брест 10 4 3 3 18-12 15
10
 Лорьян 10 4 3 3 9-8 15
11
 Ланс 10 4 1 5 17-15 13
12
 Тулуза 10 3 4 3 15-14 13
13
 Страсбур 10 3 1 6 18-22 10
14
 Осер 10 3 1 6 13-24 10
15
 Ле Ман 10 1 5 4 12-19 8
16
 Анже 10 2 2 6 9-19 8
17
 Труа 10 2 2 6 7-17 8
18
 Гавр 10 0 2 8 9-22 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.11 22:45 Тулуза – Страсбур 3 : 1
7.11 21:00 Осер – Париж 0 : 1
7.11 23:05 ПСЖ – Труа 1 : 0
8.11 17:00 Ренн – Лилль 1 : 2
8.11 19:15 Анже – Ницца 0 : 2
8.11 19:15 Брест – Лион 2 : 0
8.11 19:15 Гавр – Лорьян 0 : 2
8.11 19:15 Ле Ман – Монако 1 : 1
8.11 22:45 Ланс – Марсель 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 9
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 7
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 7
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 8
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 6
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 5
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 5 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 7 1 2
Аюми Секо
Аюми Секо

Гавр

 8 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости