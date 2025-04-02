Энрике: «ПСЖ» проявил менталитет и характер в полуфинале Кубка Франции»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Дюнкерком» (4:2) в полуфинале Кубка Франции.
«Мы очень рады, потому что было нелегко с двумя пропущенными голами в первом тайме. Но я думаю, что «ПСЖ» проявил менталитет и характер. Команда продолжает наслаждаться этими моментами, и мы снова в финале. Это будет важно, потому что мы будем играть на «Стад де Франс». Это будет в новинку для меня, потому что в прошлом году мы играли в Лилле. Теперь мы ждем, с кем нам предстоит встретиться», — цитирует пресс-служба клуба Энрике.
В финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с победителем матча «Канн» — «Реймс».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|10
|7
|2
|1
|22-10
|23
|
2
|Лилль
|10
|6
|3
|1
|14-7
|21
|
3
|Париж
|10
|6
|2
|2
|17-10
|20
|
4
|Марсель
|10
|6
|0
|4
|22-14
|18
|
5
|Лион
|10
|5
|2
|3
|15-9
|17
|
6
|Ницца
|10
|5
|2
|3
|15-12
|17
|
7
|Монако
|10
|4
|4
|2
|13-11
|16
|
8
|Ренн
|10
|5
|1
|4
|21-21
|16
|
9
|Брест
|10
|4
|3
|3
|18-12
|15
|
10
|Лорьян
|10
|4
|3
|3
|9-8
|15
|
11
|Ланс
|10
|4
|1
|5
|17-15
|13
|
12
|Тулуза
|10
|3
|4
|3
|15-14
|13
|
13
|Страсбур
|10
|3
|1
|6
|18-22
|10
|
14
|Осер
|10
|3
|1
|6
|13-24
|10
|
15
|Ле Ман
|10
|1
|5
|4
|12-19
|8
|
16
|Анже
|10
|2
|2
|6
|9-19
|8
|
17
|Труа
|10
|2
|2
|6
|7-17
|8
|
18
|Гавр
|10
|0
|2
|8
|9-22
|2
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.11
|22:45
|Тулуза – Страсбур
|3 : 1
|7.11
|21:00
|Осер – Париж
|0 : 1
|7.11
|23:05
|ПСЖ – Труа
|1 : 0
|8.11
|17:00
|Ренн – Лилль
|1 : 2
|8.11
|19:15
|Анже – Ницца
|0 : 2
|8.11
|19:15
|Брест – Лион
|2 : 0
|8.11
|19:15
|Гавр – Лорьян
|0 : 2
|8.11
|19:15
|Ле Ман – Монако
|1 : 1
|8.11
|22:45
|Ланс – Марсель
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|9
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|
Амин Гуири
Марсель
|7
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|8
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|6
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|5
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|7
|1
|2
|
|
Аюми Секо
Гавр
|8
|1
|2
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