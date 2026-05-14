Энрике: «Это самый сложный из трех трофеев с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото AFP

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Лансом» (2:0) в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Франции. Благодаря этому результату парижская команда гарантировала себе чемпионство в сезоне-2025/26.

«Это важный результат, потому что в этой игре «Ланс» заслуживал большего. Но «ПСЖ» снова показал свой уровень и амбиции, необходимые для того, чтобы завершить сезон на вершине таблицы. Мы очень рады, это самый сложный из трех моих титулов во Франции. «Ланс» отлично выступил в чемпионате. Сегодняшняя игра на этом стадионе была очень важна, потому что в следующем сезоне обе команды будут играть в Лиге чемпионов. Нам нужно наслаждаться моментом», — приводит официальный сайт клуба слова Энрике.

За тур до конца сезона парижская команда лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 4 5 73-27 76
2
 Ланс 33 21 4 8 62-35 67
3
 Лилль 33 18 7 8 52-35 61
4
 Лион 33 18 6 9 53-36 60
5
 Ренн 33 17 8 8 58-47 59
6
 Марсель 33 17 5 11 60-44 56
7
 Монако 33 16 6 11 56-49 54
8
 Страсбур 33 14 8 11 53-43 50
9
 Лорьян 33 11 12 10 48-49 45
10
 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11
 Париж 33 10 11 12 45-49 41
12
 Брест 33 10 8 15 42-54 38
13
 Анже 33 9 8 16 28-47 35
14
 Гавр 33 6 14 13 30-44 32
15
 Осер 33 7 10 16 32-44 31
16
 Ницца 33 7 10 16 37-60 31
17
 Нант 33 5 8 20 29-52 23
18
 Метц 33 3 7 23 32-76 16
Результаты / календарь
17.05 22:00 Брест – Анже - : -
17.05 22:00 Лилль – Осер - : -
17.05 22:00 Лорьян – Гавр - : -
17.05 22:00 Лион – Ланс - : -
17.05 22:00 Марсель – Ренн - : -
17.05 22:00 Нант – Тулуза - : -
17.05 22:00 Ницца – Метц - : -
17.05 22:00 Париж – ПСЖ - : -
17.05 22:00 Страсбур – Монако - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Эстебан Леполь
 20
Хоакин Паникелли
 16
Мэйсон Гринвуд
 16
Людовик Айорк
 9
Адриен Томассон
 9
Усман Дембеле
 7
Садибу Сане
 22 2 5
Исмаэль Дукуре
 24 2 4
Аруна Санганте
 27 2 4
