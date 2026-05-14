Энрике: «Это самый сложный из трех трофеев с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Лансом» (2:0) в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Франции. Благодаря этому результату парижская команда гарантировала себе чемпионство в сезоне-2025/26.

«Это важный результат, потому что в этой игре «Ланс» заслуживал большего. Но «ПСЖ» снова показал свой уровень и амбиции, необходимые для того, чтобы завершить сезон на вершине таблицы. Мы очень рады, это самый сложный из трех моих титулов во Франции. «Ланс» отлично выступил в чемпионате. Сегодняшняя игра на этом стадионе была очень важна, потому что в следующем сезоне обе команды будут играть в Лиге чемпионов. Нам нужно наслаждаться моментом», — приводит официальный сайт клуба слова Энрике.

За тур до конца сезона парижская команда лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.