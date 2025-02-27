Луис Энрике: «Цель «ПСЖ» — завоевать Кубок Франции, как и в прошлом году»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу над «Стад Бриошен» (7:0) в 1/4 финала Кубка Франции.

«То, что мы сделали сегодня вечером, — лучший способ проявить уважение к сопернику. Я хотел бы поздравить «Стад Бриошен» с их уровнем игры и выступлением. Они выбили две команды лиги 1 — «Гавр» и «Ниццу». Я думаю, что сегодня мы справились со своей задачей и провели отличную игру.

Наша цель — завоевать этот трофей, как и в прошлом году. Чтобы выиграть такой матч, нужно быть хорошо подготовленным и эффективным! Думаю, мы реализовали все, что подготовили, есть игроки, у которых было больше игрового времени, а другие отдохнули. Для нас важно быть настоящей командой», — приводит пресс-служба клуба слова Энрике.