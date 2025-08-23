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23 августа 2025, 07:38

Луис Энрике: «ПСЖ» нужно усердно работать, чтобы выиграть еще больше трофеев»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото AFP

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Анже» (1:0) во 2-м туре чемпионата Франции.

«Это очень особенное чувство. Играть дома, при поддержке наших болельщиков, всегда по-новому. Это просто великолепно. В целом, игра получилась позитивной: мы победили, а соперник почти не атаковал. Мы очень хорошо прессинговали, когда теряли мяч, и, думаю, создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч, поэтому сейчас счастливы. Всегда тяжело играть против команд, которые так хорошо обороняются. Было сложно, но мы счастливы и должны продолжать в том же духе», — приводит пресс-служба клуба слова Энрике.

Также испанский специалист отметил, что пять трофеев, завоеванных парижской командой в 2025 году, дают мотивацию работать еще усерднее.

«Эти пять трофеев — воспоминания 2025 года, но нам нужно сосредоточиться и усердно работать, чтобы выиграть как можно больше крупных трофеев, что и является нашей целью. Было здорово отпраздновать победу в Суперкубке УЕФА вместе с нашими болельщиками, но мы хотим большего и должны быть амбициозными», — добавил Энрике.

«ПСЖ» набрал 6 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Анже» занимает 8-ю строчку — 3 очка.

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Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 24 4 6 74-29 76
2
 Ланс 34 22 4 8 66-35 70
3
 Лилль 34 18 7 9 52-37 61
4
 Лион 34 18 6 10 53-40 60
5
 Марсель 34 18 5 11 63-45 59
6
 Ренн 34 17 8 9 59-50 59
7
 Монако 34 16 6 12 60-54 54
8
 Страсбур 34 15 8 11 58-47 53
9
 Лорьян 34 11 12 11 48-51 45
10
 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11
 Париж 34 11 11 12 47-50 44
12
 Брест 34 10 9 15 43-55 39
13
 Анже 34 9 9 16 29-48 36
14
 Гавр 34 7 14 13 32-44 35
15
 Осер 34 8 10 16 34-44 34
16
 Ницца 34 7 11 16 37-60 32
17
 Нант 33 5 8 20 29-52 23
18
 Метц 34 3 8 23 32-76 17
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17.05 22:00 Брест – Анже 1 : 1
17.05 22:00 Лилль – Осер 0 : 2
17.05 22:00 Лорьян – Гавр 0 : 2
17.05 22:00 Лион – Ланс 0 : 4
17.05 22:00 Марсель – Ренн 3 : 1
17.05 22:00 Нант – Тулуза - : -
17.05 22:00 Ницца – Метц 0 : 0
17.05 22:00 Париж – ПСЖ 2 : 1
17.05 22:00 Страсбур – Монако 5 : 4
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ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 21
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 16
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 16
П
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 9
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ланс

 9
Усман Дембеле
Усман Дембеле

ПСЖ

 7
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 23 2 5
Исмаэль Дукуре
Исмаэль Дукуре

Страсбур

 25 2 4
Аруна Санганте
Аруна Санганте

Гавр

 28 2 4
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