Луис Энрике: «ПСЖ» нужно усердно работать, чтобы выиграть еще больше трофеев»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Анже» (1:0) во 2-м туре чемпионата Франции.

«Это очень особенное чувство. Играть дома, при поддержке наших болельщиков, всегда по-новому. Это просто великолепно. В целом, игра получилась позитивной: мы победили, а соперник почти не атаковал. Мы очень хорошо прессинговали, когда теряли мяч, и, думаю, создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч, поэтому сейчас счастливы. Всегда тяжело играть против команд, которые так хорошо обороняются. Было сложно, но мы счастливы и должны продолжать в том же духе», — приводит пресс-служба клуба слова Энрике.

Также испанский специалист отметил, что пять трофеев, завоеванных парижской командой в 2025 году, дают мотивацию работать еще усерднее.

«Эти пять трофеев — воспоминания 2025 года, но нам нужно сосредоточиться и усердно работать, чтобы выиграть как можно больше крупных трофеев, что и является нашей целью. Было здорово отпраздновать победу в Суперкубке УЕФА вместе с нашими болельщиками, но мы хотим большего и должны быть амбициозными», — добавил Энрике.

«ПСЖ» набрал 6 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Анже» занимает 8-ю строчку — 3 очка.