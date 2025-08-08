Луис Энрике: «В этом сезоне «ПСЖ» будет еще сильнее»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сказал своим игрокам перед тренировкой в четверг, 7 августа, что в новом сезоне будет сложнее, чем было ранее.

«В этом сезоне мы будем еще сильнее. Все будут хотеть нас победить, ведь мы чемпионы Европы», — приводит журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в соцсети X слова Энрике.

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов.