Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

8 августа, 05:16

Луис Энрике: «В этом сезоне «ПСЖ» будет еще сильнее»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сказал своим игрокам перед тренировкой в четверг, 7 августа, что в новом сезоне будет сложнее, чем было ранее.

«В этом сезоне мы будем еще сильнее. Все будут хотеть нас победить, ведь мы чемпионы Европы», — приводит журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в соцсети X слова Энрике.

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
Читайте также
Трамп подписал законопроект о финансировании правительства США
Саламоне призвал судить Мелони за политику против России
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Человек23

    Суперкубок уефа интересно тоже сольют ? И потом умники будут писать , что они знали , что тоттенхем сильнее ))))))

    11.08.2025

  • Алексей Волков

    надо де про хрюю переход комменарии закрыты

    08.08.2025

    • Шевалье прошел медицинское обследование для перехода в «ПСЖ»

    Фабрицио Романо: Забарный подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
    2
    		 Марсель 12 8 1 3 28-11 25
    3
    		 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
    4
    		 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
    5
    		 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
    6
    		 Монако 12 6 2 4 24-21 20
    7
    		 Лион 12 6 2 4 18-15 20
    8
    		 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
    9
    		 Ницца 12 5 2 5 17-18 17
    10
    		 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
    11
    		 Париж 12 4 2 6 18-21 14
    12
    		 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
    13
    		 Анже 12 3 4 5 10-15 13
    14
    		 Метц 12 3 2 7 12-27 11
    15
    		 Брест 12 2 4 6 14-21 10
    16
    		 Нант 12 2 4 6 11-18 10
    17
    		 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
    18
    		 Осер 12 2 1 9 7-19 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:45 Ницца – Марсель - : -
    22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
    22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
    22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
    23.11 17:00 Осер – Лион - : -
    23.11 19:15 Брест – Метц - : -
    23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
    23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
    23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Хоакин Паникелли
    Хоакин Паникелли

    Страсбур

    		 9
    Мэйсон Гринвуд
    Мэйсон Гринвуд

    Марсель

    		 8
    Эстебан Леполь
    Эстебан Леполь

    Ренн

    		 8
    П
    Витор Феррейра Витинья
    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 6
    Валентин Барко
    Валентин Барко

    Страсбур

    		 4
    Илан Кеббаль
    Илан Кеббаль

    Париж

    		 4
    И К Ж
    Садибу Сане
    Садибу Сане

    Метц

    		 5 2 1
    Махди Камара
    Махди Камара

    Ренн

    		 10 1 3
    Отавио
    Отавио

    Париж

    		 10 1 3
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости