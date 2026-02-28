Луис Энрике: «Противостояние с «Лансом» в этом сезоне очень мотивирует»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед матчем 24-го тура чемпионата Франции против «Гавра» отметил, что противостояние с «Лансом» в борьбе за первое место помогает парижской команде.
«Мы понимаем, что «ПСЖ» нужно улучшать свои результаты, но я вижу и некоторые позитивные моменты. Меня воодушевляет то, как мы справлялись с различными проблемами и обстоятельствами, с которыми сталкивались.
Этот сезон Лиги 1 отличается тем, что «Ланс» проводит невероятный сезон. Что касается нас, мы находимся на своем уровне, набрав примерно столько же очков, сколько в двух предыдущих сезонах. «Ланс» в отличной форме, и противостояние с командой такого уровня в лиге очень мотивирует. Будет сложно финишировать впереди них, так как они находятся вплотную к нам.
Играть на выезде против «Гавра» никогда не было легко, особенно помню прошлый год. Будет напряженно, но для нас важно победить. Мы готовы показать себя», — цитирует пресс-служба клуба Энрике.
Матч «Гавр» — «ПСЖ» состоится в субботу, 28 февраля. Начало игры — 23:05 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лилль
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
2
|Монако
|4
|3
|1
|0
|6-2
|10
|
3
|Ренн
|4
|3
|1
|0
|8-5
|10
|
4
|Париж
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
5
|Лион
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
6
|Страсбур
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
7
|ПСЖ
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|
8
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
9
|Брест
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|
10
|Ланс
|4
|1
|1
|2
|8-7
|4
|
11
|Анже
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
12
|Труа
|4
|1
|1
|2
|4-9
|4
|
13
|Марсель
|4
|1
|0
|3
|6-6
|3
|
14
|Ле Ман
|4
|0
|3
|1
|7-8
|3
|
15
|Осер
|4
|1
|0
|3
|5-11
|3
|
16
|Гавр
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
17
|Тулуза
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
18
|Ницца
|4
|0
|2
|2
|1-5
|2
|11.09
|21:45
|Ренн – Марсель
|1 : 0
|12.09
|18:15
|Страсбур – Монако
|1 : 1
|12.09
|21:45
|Осер – Ницца
|1 : 0
|12.09
|21:45
|Гавр – Анже
|0 : 0
|12.09
|21:45
|Лорьян – Тулуза
|2 : 2
|12.09
|21:45
|Париж – Лион
|0 : 0
|13.09
|16:00
|Лилль – Труа
|2 : 0
|13.09
|18:15
|Ле Ман – Ланс
|2 : 2
|13.09
|21:45
|Брест – ПСЖ
|0 : 1
|Г
|
|
Амин Гуири
Марсель
|4
|
|
Камори Думбия
Брест
|4
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|4
|П
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|3
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|
|
Оливье Жиру
Лилль
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|2
|1
|0
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|2
|1
|0
|
|
Христ Макоссо
Осер
|3
|1
|0