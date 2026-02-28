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Луис Энрике: «Противостояние с «Лансом» в этом сезоне очень мотивирует»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед матчем 24-го тура чемпионата Франции против «Гавра» отметил, что противостояние с «Лансом» в борьбе за первое место помогает парижской команде.

«Мы понимаем, что «ПСЖ» нужно улучшать свои результаты, но я вижу и некоторые позитивные моменты. Меня воодушевляет то, как мы справлялись с различными проблемами и обстоятельствами, с которыми сталкивались.

Этот сезон Лиги 1 отличается тем, что «Ланс» проводит невероятный сезон. Что касается нас, мы находимся на своем уровне, набрав примерно столько же очков, сколько в двух предыдущих сезонах. «Ланс» в отличной форме, и противостояние с командой такого уровня в лиге очень мотивирует. Будет сложно финишировать впереди них, так как они находятся вплотную к нам.

Играть на выезде против «Гавра» никогда не было легко, особенно помню прошлый год. Будет напряженно, но для нас важно победить. Мы готовы показать себя», — цитирует пресс-служба клуба Энрике.

Матч «Гавр» — «ПСЖ» состоится в субботу, 28 февраля. Начало игры — 23:05 по московскому времени.

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Футбол
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Лилль 4 3 1 0 7-2 10
2
 Монако 4 3 1 0 6-2 10
3
 Ренн 4 3 1 0 8-5 10
4
 Париж 4 2 2 0 6-2 8
5
 Лион 4 2 2 0 6-2 8
6
 Страсбур 4 2 1 1 9-8 7
7
 ПСЖ 4 1 2 1 6-6 5
8
 Лорьян 4 1 2 1 4-4 5
9
 Брест 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ланс 4 1 1 2 8-7 4
11
 Анже 4 1 1 2 4-5 4
12
 Труа 4 1 1 2 4-9 4
13
 Марсель 4 1 0 3 6-6 3
14
 Ле Ман 4 0 3 1 7-8 3
15
 Осер 4 1 0 3 5-11 3
16
 Гавр 4 0 2 2 2-4 2
17
 Тулуза 4 0 2 2 4-7 2
18
 Ницца 4 0 2 2 1-5 2
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11.09 21:45 Ренн – Марсель 1 : 0
12.09 18:15 Страсбур – Монако 1 : 1
12.09 21:45 Осер – Ницца 1 : 0
12.09 21:45 Гавр – Анже 0 : 0
12.09 21:45 Лорьян – Тулуза 2 : 2
12.09 21:45 Париж – Лион 0 : 0
13.09 16:00 Лилль – Труа 2 : 0
13.09 18:15 Ле Ман – Ланс 2 : 2
13.09 21:45 Брест – ПСЖ 0 : 1
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ЖК
Г
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
Камори Думбия
Камори Думбия

Брест

 4
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 3
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Оливье Жиру
Оливье Жиру

Лилль

 2
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 2 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 2 1 0
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 3 1 0
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