Луис Энрике: «Противостояние с «Лансом» в этом сезоне очень мотивирует»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед матчем 24-го тура чемпионата Франции против «Гавра» отметил, что противостояние с «Лансом» в борьбе за первое место помогает парижской команде.

«Мы понимаем, что «ПСЖ» нужно улучшать свои результаты, но я вижу и некоторые позитивные моменты. Меня воодушевляет то, как мы справлялись с различными проблемами и обстоятельствами, с которыми сталкивались.

Этот сезон Лиги 1 отличается тем, что «Ланс» проводит невероятный сезон. Что касается нас, мы находимся на своем уровне, набрав примерно столько же очков, сколько в двух предыдущих сезонах. «Ланс» в отличной форме, и противостояние с командой такого уровня в лиге очень мотивирует. Будет сложно финишировать впереди них, так как они находятся вплотную к нам.

Играть на выезде против «Гавра» никогда не было легко, особенно помню прошлый год. Будет напряженно, но для нас важно победить. Мы готовы показать себя», — цитирует пресс-служба клуба Энрике.

Матч «Гавр» — «ПСЖ» состоится в субботу, 28 февраля. Начало игры — 23:05 по московскому времени.