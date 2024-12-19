Энрике: «Итоги 2024 года для «ПСЖ» очень позитивные»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы над «Монако» (4:2) в матче лиги 1 отметил, что доволен работой с командой в 2024 году.

«Помним, что случилось в июне. В остальном могу сказать только хорошее, считаю, что мы движемся вперед и сейчас зависим не от одного игрока, а от команды. Итоги очень позитивные, даже несмотря на то, что я считаю, что мы заслуживаем больше очков в Лиге чемпионов, но повторяю: в конце сезона нам предстоит посмотреть, окажемся ли мы на ожидаемом уровне», — цитирует L'Equipe Энрике.

«ПСЖ» в 16 матчах набрал 40 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.