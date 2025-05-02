Луис Энрике: «Когда играешь за «ПСЖ» важна каждая минута матча»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о мотивации команды в концовке сезона.

«Когда играешь за «ПСЖ» важна каждая минута матча. С этой мыслью мы играли [в этом сезоне]. Самое главное, что каждая минута в футболке «ПСЖ» должна быть важной, независимо от турнира», — цитирует Энрике пресс-служба клуба.

Парижане 7 мая сыграют ответный матч с «Арсеналом» в 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра — 1:0).