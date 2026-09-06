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Луис Энрике будет зарабатывать 20 миллионов евро в год по новому контракту с «ПСЖ»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике будет получать 20 миллионов евро за сезон до вычета налогов по новому контракту с клубом, сообщает L'Equipe.

По информации источника, по предыдущему соглашению испанский специалист зарабатывал 12 миллионов евро за сезон до вычета налогов. В «ПСЖ» считают новую зарплату Энрике соответствующей его статусу. Президент клуба Насер Аль-Хелаифи называет специалиста «лучшим тренером в мире».

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Энрике 4 сентября. Новое соглашение рассчитано до 2030 года.

Энрике возглавляет «ПСЖ» с лета 2023 года. Под его руководством команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Кубок Франции, трижды стала чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны, а также завоевала Суперкубок УЕФА.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 3 0 0 5-1 9
2
 Лион 3 2 1 0 6-2 7
3
 Лилль 3 2 1 0 5-2 7
4
 Брест 3 1 2 0 6-5 5
5
 Париж 2 1 1 0 3-0 4
6
 Ренн 2 1 1 0 5-4 4
7
 Труа 2 1 1 0 2-1 4
8
 Лорьян 3 1 1 1 2-2 4
9
 Марсель 2 1 0 1 4-2 3
10
 Ланс 3 1 0 2 6-5 3
11
 Анже 2 1 0 1 3-3 3
12
 Страсбур 2 1 0 1 2-5 3
13
 ПСЖ 3 0 2 1 5-6 2
14
 Ле Ман 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ницца 3 0 2 1 1-4 2
16
 Гавр 3 0 1 2 2-4 1
17
 Тулуза 3 0 1 2 2-5 1
18
 Осер 3 0 0 3 4-11 0
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3.09 21:45 Тулуза – Лилль 0 : 1
4.09 20:00 Лион – Осер 3 : 1
4.09 21:45 ПСЖ – Монако 1 : 2
5.09 18:15 Ланс – Лорьян 0 : 1
5.09 21:45 Гавр – Брест 1 : 2
5.09 21:45 Ницца – Ле Ман 1 : 1
6.09 16:00 Труа – Страсбур - : -
6.09 18:15 Анже – Ренн - : -
6.09 21:45 Марсель – Париж - : -
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Брест

 4
Эстебан Леполь
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Ренн

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Ле Ман

 3
П
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Страсбур

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Адриен Томассон
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Ренн

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Александр Головин

Монако

 2
И К Ж
Джибриль Сидибе
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Ле Ман

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