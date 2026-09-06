Луис Энрике будет зарабатывать 20 миллионов евро в год по новому контракту с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике будет получать 20 миллионов евро за сезон до вычета налогов по новому контракту с клубом, сообщает L'Equipe.

По информации источника, по предыдущему соглашению испанский специалист зарабатывал 12 миллионов евро за сезон до вычета налогов. В «ПСЖ» считают новую зарплату Энрике соответствующей его статусу. Президент клуба Насер Аль-Хелаифи называет специалиста «лучшим тренером в мире».

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Энрике 4 сентября. Новое соглашение рассчитано до 2030 года.

Энрике возглавляет «ПСЖ» с лета 2023 года. Под его руководством команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Кубок Франции, трижды стала чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны, а также завоевала Суперкубок УЕФА.