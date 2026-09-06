Луис Энрике будет зарабатывать 20 миллионов евро в год по новому контракту с «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике будет получать 20 миллионов евро за сезон до вычета налогов по новому контракту с клубом, сообщает L'Equipe.
По информации источника, по предыдущему соглашению испанский специалист зарабатывал 12 миллионов евро за сезон до вычета налогов. В «ПСЖ» считают новую зарплату Энрике соответствующей его статусу. Президент клуба Насер Аль-Хелаифи называет специалиста «лучшим тренером в мире».
«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Энрике 4 сентября. Новое соглашение рассчитано до 2030 года.
Энрике возглавляет «ПСЖ» с лета 2023 года. Под его руководством команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Кубок Франции, трижды стала чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны, а также завоевала Суперкубок УЕФА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|3
|3
|0
|0
|5-1
|9
|
2
|Лион
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Лилль
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
4
|Брест
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|
5
|Париж
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
6
|Ренн
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
7
|Труа
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Лорьян
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
9
|Марсель
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|
10
|Ланс
|3
|1
|0
|2
|6-5
|3
|
11
|Анже
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Страсбур
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|
13
|ПСЖ
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
14
|Ле Ман
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Ницца
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
16
|Гавр
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
17
|Тулуза
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
18
|Осер
|3
|0
|0
|3
|4-11
|0
|3.09
|21:45
|Тулуза – Лилль
|0 : 1
|4.09
|20:00
|Лион – Осер
|3 : 1
|4.09
|21:45
|ПСЖ – Монако
|1 : 2
|5.09
|18:15
|Ланс – Лорьян
|0 : 1
|5.09
|21:45
|Гавр – Брест
|1 : 2
|5.09
|21:45
|Ницца – Ле Ман
|1 : 1
|6.09
|16:00
|Труа – Страсбур
|- : -
|6.09
|18:15
|Анже – Ренн
|- : -
|6.09
|21:45
|Марсель – Париж
|- : -
|Г
|
|
Камори Думбия
Брест
|4
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|3
|
|
Луи Мафута
Ле Ман
|3
|П
|
|
Себастиан Нанаси
Страсбур
|2
|
|
Адриен Томассон
Ренн
|2
|
|
Александр Головин
Монако
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|1
|1
|0
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|1
|1
|0
|
|
Христ Макоссо
Осер
|2
|1
|0