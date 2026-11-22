«Ренн» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Лорьяном»

«Лорьян» и «Ренн» сыграли вничью в матче 11-го тура Лиги 1 — 1:1. Встреча прошла в Лорьяне. Счет на 27-й минуте матча открыл нападающий гостей Булайе Диа. Ответный гол на 45-й минуте забил защитний хозяев Монтассар Талби. На 90+2-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Ренна» Адриен Томассон. «Ренн» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Лорьян» с 16 очками — на 10-й строчке. Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур.

22 ноября, 19:15. Стад дю Мустуар (Лорьян)