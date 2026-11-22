«Ренн» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Лорьяном»
«Лорьян» и «Ренн» сыграли вничью в матче 11-го тура Лиги 1 — 1:1.
Встреча прошла в Лорьяне.
Счет на 27-й минуте матча открыл нападающий гостей Булайе Диа. Ответный гол на 45-й минуте забил защитний хозяев Монтассар Талби.
На 90+2-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Ренна» Адриен Томассон.
«Ренн» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Лорьян» с 16 очками — на 10-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|8
|2
|1
|25-12
|26
|
2
|Париж
|11
|7
|2
|2
|21-10
|23
|
3
|Лилль
|11
|6
|3
|2
|14-8
|21
|
4
|Лион
|11
|6
|2
|3
|16-9
|20
|
5
|Марсель
|11
|6
|0
|5
|24-17
|18
|
6
|Брест
|11
|5
|3
|3
|19-12
|18
|
7
|Ницца
|11
|5
|2
|4
|17-15
|17
|
8
|Монако
|11
|4
|5
|2
|14-12
|17
|
9
|Ренн
|11
|5
|2
|4
|22-22
|17
|
10
|Лорьян
|11
|4
|4
|3
|10-9
|16
|
11
|Ланс
|11
|4
|2
|5
|18-16
|14
|
12
|Тулуза
|11
|3
|5
|3
|16-15
|14
|
13
|Ле Ман
|11
|2
|5
|4
|15-21
|11
|
14
|Труа
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
15
|Осер
|11
|3
|2
|6
|14-25
|11
|
16
|Страсбур
|11
|3
|1
|7
|18-23
|10
|
17
|Анже
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
18
|Гавр
|11
|0
|2
|9
|10-25
|2
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.11
|22:45
|Брест – Париж
|- : -
|28.11
|19:15
|Анже – Ланс
|- : -
|28.11
|22:45
|Гавр – Страсбур
|- : -
|28.11
|22:45
|Ле Ман – Лилль
|- : -
|28.11
|22:45
|Ницца – Труа
|- : -
|28.11
|22:45
|ПСЖ – Лорьян
|- : -
|29.11
|17:00
|Осер – Марсель
|- : -
|29.11
|19:15
|Тулуза – Ренн
|- : -
|29.11
|22:45
|Лион – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|9
|
|8
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|8
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|6
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ренн
|11
|1
|3
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|5
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|8
|1
|2
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