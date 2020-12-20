«Ренн» на выезде обыграл «Лорьян»

«Ренн» победил «Лорьян» (3:0) в матче 16-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей отличились Дамьен Да Силва, Бенжамен Буриго и Мартен Террье. Бывшие соперники «Краснодара» по Лиге чемпионов набрали 28 очков и занимают пятое место. «Лорьян» на 19-м месте — 11 очков.

Чемпионат Франции. Лига 1

16-й тур

«Лорьян» — «Ренн» — 0:3 (0:1)

Голы: Да Силва, 23 (0:1). Буриго, 70 (0:2). Террье, 76 (0:3).

«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф (Грбич, 80), Лемуан (Монкондюи, 73), Делаплас, Чалоба, Ле Фе (Буагар, 73), Висса, Амель (Моффи, 51), Лорьенте (Марво, 81).

«Ренн»: Сален, Да Силва, Траоре, Мауасса (Далберт, 77), Агерд, Трюффер (Гренье, 71), Н`Зонзи (Леа Силики, 81), Буриго, Камавинга (Террье, 71), Юну (Ньянг, 81), Доку.

Предупреждения: Мауасса, 48. Трюффер, 66. Делаплас, 74.

Судья: Ваттеллье.

20 декабря. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».