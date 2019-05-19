"Лорьян" расторг контракт с Ландро

Экс-вратарь сборной Франции Микаэль Ландро покинул пост главного тренера "Лорьяна", сообщает официальный сайт клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

40-летний специалист возглавил "Лорьян" в 2017 году. Он не сумел вывести команду в лигу 1. Команда в завершившемся сезоне заняла шестое место в лиге 2 и не сумела пробиться в элитный дивизион.

Ландро, который ранее играл за "Нант", "ПСЖ", "Лилль" и "Бастию", завершил свою карьеру после чемпионата мира-2014. Также он был помощником главного тренера ФК "Париж".

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