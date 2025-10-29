«ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном»
«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 10-го тура чемпионата Франции — 1:1.
У гостей гол забил Нуну Мендеш. У хозяев отличился Игор Силва.
Вратарь парижан Матвей Сафонов провел всю игру на скамейке запасных.
«ПСЖ» набрал 21 очко и лидирует в таблице Лиги 1. «Лорьян» с 9 очками на 16-й строчке.
В параллельном матче «Ницца» обыграла «Лилль» (2:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -
Новости