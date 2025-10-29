Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

«ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном»

Руслан Минаев
«ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном» в 10-м туре Лиги 1.
Фото AFP

«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 10-го тура чемпионата Франции — 1:1.

У гостей гол забил Нуну Мендеш. У хозяев отличился Игор Силва.

Вратарь парижан Матвей Сафонов провел всю игру на скамейке запасных.

«ПСЖ» набрал 21 очко и лидирует в таблице Лиги 1. «Лорьян» с 9 очками на 16-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур.
29 октября 2025, 21:00. Стад дю Мустуар (Лорьян)
Лорьян
1:1
ПСЖ

В параллельном матче «Ницца» обыграла «Лилль» (2:0).

Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур.
29 октября 2025, 21:00. Алльянц Ривьера (Ницца)
Ницца
2:0
Лилль

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Брест
ФК Гавр
ФК Лилль
ФК Лорьян
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
«Ты наш новый волшебник». Фанаты «Галатасарая» ярко встретили Батракова в аэропорту
Небензя назвал угрозы экономического давления Запада несущественными
Кандидат в генсеки ООН предложила обсудить отказ Украины от НАТО
«Слезы на пьедестале были связаны с отсутствием флага». Интервью Ангелины Мельниковой
Батраков рассекретил свой же переход, «Локо» хотел взять на его место Бабкина. Трансферы слухи РПЛ за 19 августа 2026
При атаке беспилотников на Крым погибли два человека
Популярное видео
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Нант» — «Монако»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Ланс» проиграл «Метцу» и не смог возглавить таблицу чемпионата Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости