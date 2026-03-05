«Ницца» по пенальти обыграла «Лорьян» в Кубке Франции

«Ницца» выиграла у «Лорьяна» в матче 1/4 финала Кубка Франции — 0:0 (пен. — 6:5). Игра прошла на «Стад дю Мустуар» в Лорьяне.

«Мерлузовые» с конца первого тайма играли в меньшинстве, так как нападающий Пабло Пажис получил красную карточку. В основное время голов забито не было. В серии пенальти точнее оказались «орлята». Команды сделали по 8 ударов в серии.

Соперник «Ниццы» по полуфиналу определится после жеребьевки. Ранее в 1/2 финала вышел «Страсбур», обыгравший «Реймс» (2:1).

Кубок Франции. 1/4 финала.

04 марта, 22:30. Стад дю Мустуар (Лорьян)

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