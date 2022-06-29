«Лорьян» назначил на пост главного тренера директора учебного центра
Новым главным тренером «Лорьяна» стал Режис Ле Бри, который ранее занимал должность директора тренировочного центра клуба. Контракт рассчитан на 3 года.
На прошлой неделе «мерлузовые» расстались с Кристофом Пеллиссье, который возглавлял «Лорьян» с 2019 года. Под его руководством в прошедшем сезоне команда стала 16-й лиге 1.
Напомним, Ле Бри работает в «Лорьяне» с 2012 года.
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4
|Ренн
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|Ницца
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|Страсбур
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
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