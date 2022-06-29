«Лорьян» назначил на пост главного тренера директора учебного центра

Новым главным тренером «Лорьяна» стал Режис Ле Бри, который ранее занимал должность директора тренировочного центра клуба. Контракт рассчитан на 3 года.

На прошлой неделе «мерлузовые» расстались с Кристофом Пеллиссье, который возглавлял «Лорьян» с 2019 года. Под его руководством в прошедшем сезоне команда стала 16-й лиге 1.

Напомним, Ле Бри работает в «Лорьяне» с 2012 года.