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Сегодня, 00:23

«Лорьян» назначил на пост главного тренера директора учебного центра

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новым главным тренером «Лорьяна» стал Режис Ле Бри, который ранее занимал должность директора тренировочного центра клуба. Контракт рассчитан на 3 года.

На прошлой неделе «мерлузовые» расстались с Кристофом Пеллиссье, который возглавлял «Лорьян» с 2019 года. Под его руководством в прошедшем сезоне команда стала 16-й лиге 1.

Напомним, Ле Бри работает в «Лорьяне» с 2012 года.

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