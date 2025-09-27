«Лорьян» и «Монако» сыграют в 6-м туре лиги 1 в субботу, 27 сентября. Матч пройдет на стадионе «Стад дю Мустуар» в Лорьяне (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур.

27 сентября, 18:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)

За ключевыми событиями встречи «Лорьян» — «Монако» можно следить на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 5-ти туров лиги 1 команда из Лорьяна набрала четыре очка и занимает 17-е место в турнирной таблице, а монегаски располагаются на второй строчке чемпионата, в их активе — 12 баллов.

